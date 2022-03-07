"Будем сидеть и смотреть": Трамп предложил "хитрый план" по уничтожению России

Бывший президент США заявил, что можно было бы бомбить Россию с американских самолётов, но под китайскими флагами. А затем якобы останется только "сидеть и смотреть", как две державы уничтожают друг друга.

Дональд Трамп раскритиковал действующего Джо Байдена за слабость в отношении России, заявив, что Соединённые Штаты могли бы использовать хитрый план, чтобы одолеть сразу двух своих врагов. Например, можно было бы отправить истребители F-22 под китайскими флагами бомбить Россию, а затем обвинить Пекин в нападении на Москву. С помощью этого хода, уверен бывший президент США, можно "выбить дерьмо бомбами из России".

Тогда, по словам политика, осталось бы лишь подождать, чем всё это закончится. "Они начнут биться друг с другом, а мы будем сидеть и смотреть", - цитирует экс-главу Белого дома издание Washington Post. Авторы подчёркивают, что Трамп сказал это "в шутку".

Очевидно, что совет Трампа на самом деле является упрёком нынешнему президенту, реакция которого на военную спецоперацию России на Украине была довольно слабой. По мнению предшественника Байдена, в последние годы Владимир Путин намного лучше, чем США, подготовился как к возможной ядерной войне, так и к третьей мировой.