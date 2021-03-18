"Будем считать, что война уже началась": Во что выльются слова Байдена о Путине?

Александр Дудчак просчитал, во что выльются слова Джо Байдена о Владимире Путине. По его мнению, серьёзного ухудшения отношений между США и Россией, а также новых американских санкций не избежать: "Будем считать, что война уже началась".

Отношения между Россией и США близки к новой "холодной войне", заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько. Так, Москва отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций.

Провокация, в рамках которой президент США Джо Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей", по всей видимости, будет иметь далеко идущие последствия.

Может быть понижен даже дипломатический уровень в отношениях двух стран. В свою очередь, глава РФ во время сегодняшней видеоконференции с жителями Крыма пожелал своему американскому коллеге здоровья.

Ключевым становится момент новых антироссийских санкций, которые могут быть введены уже со следующей недели. Их могут применить на основе закона США 1991 года о запрете оружия массового поражения.

Отчасти санкции уже расширены с 18 марта распоряжением Министерства торговли Соединённых Штатов и являются первым пакетом предусмотренных законом мер.

Второй пакет, применяемый с временным лагом не более трёх месяцев после первого, предусматривает более существенные ограничения, включая финансовые, понижение уровня дипотношений или их разрыв, прекращение торговли и запрет на полёты авиакомпаний.

Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, США фактически пытаются "дрессировать" Россию.