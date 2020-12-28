"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой

Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль списал шесть областей Украины. По его словам, можно попрощаться с Одессой, Запорожьем и рядом других территорий, поскольку проект "Новороссия" ещё не закончился.

Он назвал области, которые, по его мнению, могут войти в Новороссию, - Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. В разговоре с интернет-каналом "Апостроф" Москаль признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.

В Сети высказывания Москаля оценили по-разному: на Украине его раскритиковали, в России же упрекнули в отсутствии "полёта фантазии".

"Довольно скромный анализ. Областей будет больше, и это будет не только "проект "Новороссия", - объяснил генералу автор Твиттер-аккаунта "Суровый патриот".

Впрочем, в самом факте перехода части Украины к России мало кто сомневается: "Как только там вырежут фашистскую мразь, тогда и перейдут", - уверен пользователь "ВКонтакте" Максим Будков.

А Наталья Луганская в той же соцсети лаконично резюмирует: "Будем считать,что накаркал!"

Фото: скриншот vk.com/sh.hutorok

Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль славится громкими и скандальными заявлениями. Так, однажды он в эфире украинского канала заявил, что "спас" Крым от России. По его словам, десять лет назад полуостров якобы пытались "захватить". Однако Москалю "по понятиям" удалось остановить этот процесс.