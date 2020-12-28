|
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
28 декабря 2020, 13:35 • 224 • Политика
Генерал Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, призвал украинцев попрощаться с Одессой, а также ещё с пятью областями страны. Проект "Новороссия" ещё не закончился, предупредил он. "Будем считать, что накаркал!" - ответили в Сети.
Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль списал шесть областей Украины. По его словам, можно попрощаться с Одессой, Запорожьем и рядом других территорий, поскольку проект "Новороссия" ещё не закончился.
Он назвал области, которые, по его мнению, могут войти в Новороссию, - Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская. В разговоре с интернет-каналом "Апостроф" Москаль признался, что с тревогой отслеживает сообщения Генштаба Украины о перемещении российских войск в Крыму.
В Сети высказывания Москаля оценили по-разному: на Украине его раскритиковали, в России же упрекнули в отсутствии "полёта фантазии".
"Довольно скромный анализ. Областей будет больше, и это будет не только "проект "Новороссия", - объяснил генералу автор Твиттер-аккаунта "Суровый патриот".
Впрочем, в самом факте перехода части Украины к России мало кто сомневается: "Как только там вырежут фашистскую мразь, тогда и перейдут", - уверен пользователь "ВКонтакте" Максим Будков.
А Наталья Луганская в той же соцсети лаконично резюмирует: "Будем считать,что накаркал!"
Фото: скриншот vk.com/sh.hutorok
Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль славится громкими и скандальными заявлениями. Так, однажды он в эфире украинского канала заявил, что "спас" Крым от России. По его словам, десять лет назад полуостров якобы пытались "захватить". Однако Москалю "по понятиям" удалось остановить этот процесс.
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 декабря 2020, 21:25
|
26 декабря 2020, 14:50
|
25 декабря 2020, 09:30
|
22 декабря 2020, 09:05
|
26 декабря 2020, 20:20
|
22 декабря 2020, 06:20
|
25 декабря 2020, 17:45