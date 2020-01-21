"Будем рожать": Женское население готово выполнить наказ Путина, если всё правительство будет, как генпрокурор

Юрий Чайка оставил должность генерального прокурора России в связи с переходом на новое место. О причине отставки сообщили в Кремле вслед за публикацией указа об отставке и внесении кандидатуры заместителя главы СКР Игоря Краснова.

Между тем журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном Telegram-канале отметил, что "Юрий Чайка - первый силовик, покинувший свой пост в результате начавшегося сдвига тектонических платформ".

Прокомментировали перестановки в силовом блоке правительства и в Twitter. Журналистка Светлана Келлер (Swiss Vatnic) пошутила по этому поводу в своём микроблоге в Twitter: "Если всё нынешнее правительство РФ будет таким симпатичным, женское население выполнит наказ президента - будем рожать".

"Молодой совсем, потянет ли?" - засомневался @alexkey80.

"С лица воду не пить. Будем рассчитывать на честную работу", - добавила Елена Луговая.