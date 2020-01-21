Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Забрать Донбасс силой? Не исключается: Украинские власти назвали условия для воз...
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
Большой оригинал: почему Филарет требует от Варфоломея вернуть документ о ликвид...
Трамп готовит удар по российским звёздам? Поехать рожать в Майами больше не выйд...
Главная / Политика

"Будем рожать": Женское население готово выполнить наказ Путина, если всё правительство будет, как генпрокурор

21 января 2020, 11:39  •  92 • Политика
В Кремле сообщили о том, что генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост. Вместо него президент Владимир Путин предложил кандидатуру зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова. "Если всё нынешнее правительство РФ будет таким симпатичным, женское население выполнит наказ президента - будем рожать", - прокомментировала назначение журналистка Светлана Келлер.
Юрий Чайка оставил должность генерального прокурора России в связи с переходом на новое место. О причине отставки сообщили в Кремле вслед за публикацией указа об отставке и внесении кандидатуры заместителя главы СКР Игоря Краснова.
Между тем журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном Telegram-канале отметил, что "Юрий Чайка - первый силовик, покинувший свой пост в результате начавшегося сдвига тектонических платформ".
Прокомментировали перестановки в силовом блоке правительства и в Twitter. Журналистка Светлана Келлер (Swiss Vatnic) пошутила по этому поводу в своём микроблоге в Twitter: "Если всё нынешнее правительство РФ будет таким симпатичным, женское население выполнит наказ президента - будем рожать".
"Молодой совсем, потянет ли?" - засомневался @alexkey80.
"С лица воду не пить. Будем рассчитывать на честную работу", - добавила Елена Луговая.
Скриншот: Twitter/@KissMyBlacklist

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 19:24
"Разобраться бы в рассадке": Члены Совбеза России не сразу поняли, как садиться за стол после новых назначений
20 января 2020, 19:24
Эксперт оценил идею запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ
20 января 2020, 19:24
Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной
20 января 2020, 19:24
Госдума 21 января начнет рассматривать проект о введении поста замглавы Совбеза
20 января 2020, 22:39
Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
20 января 2020, 20:39
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
21 января 2020, 05:09
Либералы на бирже труда: Профессия ненавидеть Путина
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 05:09
Лукашенко судорожно ищет способы избежать реальной интеграции (Руслан Осташко)
21 января 2020, 01:54
"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели пресл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
19 января 2020, 07:39
"Есть тревога... понимаю": Путина попросили остаться на третий срок. Президент ответил примером из 80-х
14 января 2020, 13:54
Пять странностей с ударом по украинскому «Боингу» в Иране
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
17 января 2020, 13:24
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог
18 января 2020, 18:39
"Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.