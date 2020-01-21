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"Будем рожать": Женское население готово выполнить наказ Путина, если всё правительство будет, как генпрокурор
21 января 2020, 11:39 • 92 • Политика
В Кремле сообщили о том, что генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост. Вместо него президент Владимир Путин предложил кандидатуру зампредседателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова. "Если всё нынешнее правительство РФ будет таким симпатичным, женское население выполнит наказ президента - будем рожать", - прокомментировала назначение журналистка Светлана Келлер.
Юрий Чайка оставил должность генерального прокурора России в связи с переходом на новое место. О причине отставки сообщили в Кремле вслед за публикацией указа об отставке и внесении кандидатуры заместителя главы СКР Игоря Краснова.
Между тем журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном Telegram-канале отметил, что "Юрий Чайка - первый силовик, покинувший свой пост в результате начавшегося сдвига тектонических платформ".
Прокомментировали перестановки в силовом блоке правительства и в Twitter. Журналистка Светлана Келлер (Swiss Vatnic) пошутила по этому поводу в своём микроблоге в Twitter: "Если всё нынешнее правительство РФ будет таким симпатичным, женское население выполнит наказ президента - будем рожать".
"Молодой совсем, потянет ли?" - засомневался @alexkey80.
"С лица воду не пить. Будем рассчитывать на честную работу", - добавила Елена Луговая.
Скриншот: Twitter/@KissMyBlacklist
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