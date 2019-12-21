Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Внутренняя кухня Новой газеты: Кидают, Подставляют и Продают (Руслан Осташко)
Путин сказал - переговоры пошли: Украине дали шанс заключить необходимое соглаше...
Почему элиты РФ всё устраивает. Реми Майснер
Шотландия подала заявку на независимость
Главная / В мире

"Будем работать над решением проблемы": Дипломаты России и Израиля обсудили инциденты с задержанием туристов

21 декабря 2019, 01:39  •  83 • В мире
Инциденты с задержанием граждан Израиля в российских аэропортах стали предметом обсуждения на встрече дипломатов двух стран. Переговоры проходили в четверг, 19 декабря, в Иерусалиме. Стороны договорились "работать над решением этой проблемы".
Об этом говорится а заявление, распространенном израильским Министерством иностранных дел, пишет Nation News.
"Обе стороны договорились делать всё, чтобы не нанести вред передвижению туристов и деловым связям между странами, а также приняли решение относительно ряда шагов в целях обеспечения соблюдения двустороннего соглашения о безвизовом въезде", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что на встрече разговор шёл и о гражданах России, которым отказали во въезде на израильскую территорию. В заявлении министерства их называют "граждане России, которые въезжают на территорию Израиля в качестве нелегальных трудовых мигрантов или ищущих убежища".
Напомним, в столичном аэропорту Домодедово задержали около 40 приезжих из Израиля. Как говорится в сообщении израильской дипмиссии, информация об инциденте выясняется. В то же время в посольстве РФ в Израиле, комментируя ситуацию с задержанием израильтян, напомнили о тысячах наших сограждан, которых за этот год не впустили на территорию еврейского государства.
Интересно, что ряд израильских СМИ, в частности,Times of Israel, сообщая об этом инциденте, намекали на то, что таким образом якобы Москва "посылает сигнал" Израилю накануне визита российской делегации, главной целью которого было обсуждение случаев задержания граждан России, получивших отказ во въезде на израильскую территорию.
Как отметил пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов, с начала года по 1 декабря более чем 5500 российским туристам было отказано во въезде в эту страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 01:39
"Будем работать над решением проблемы": Дипломаты России и Израиля обсудили инциденты с задержанием туристов
20 декабря 2019, 22:09
В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимости
20 декабря 2019, 09:24
"Белочки на газонах - русские агенты?": Сатановский наконец нашёл наш "след" в американских выборах
20 декабря 2019, 12:24
«У них нет никаких доказательств»: Трамп потребовал немедленно передать дело об импичменте в сенат
20 декабря 2019, 02:54
Американский генерал в отставке назвал нового врага США в космосе. И это не Россия
20 декабря 2019, 12:39
«День позора»: Трампу гарантировали переизбрание в 2020 году
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2019, 07:09
"Маскали убирайтесь". Власти Белоруссии разрешили антирусские лозунги (Telegram. Обзор)
18 декабря 2019, 18:24
"Бессовестная ложь": Скрипаль выступила с заявлением после интервью британского посла
14 декабря 2019, 03:54
"Не учли реальные угрозы": Очередной украинский политик сделал "предсказание" о Крымском мосте
14 декабря 2019, 10:24
"Мощнее, жёстче и гораздо опытнее": Соловьёв назвал реального правителя Украины
16 декабря 2019, 07:54
"Должны исчезнуть": К расправе над русскоязычными украинцами призвал телеведущий. В Сети предложили лишить его фамилии
19 декабря 2019, 17:09
Путин шуткой заставил весь зал смеяться над украинским журналистом Цимбалюком. А после дал шанс
15 декабря 2019, 05:54
Как белорусская делегация очаровалась НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.