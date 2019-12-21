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"Будем работать над решением проблемы": Дипломаты России и Израиля обсудили инциденты с задержанием туристов
21 декабря 2019, 01:39 • 83 • В мире
Инциденты с задержанием граждан Израиля в российских аэропортах стали предметом обсуждения на встрече дипломатов двух стран. Переговоры проходили в четверг, 19 декабря, в Иерусалиме. Стороны договорились "работать над решением этой проблемы".
Об этом говорится а заявление, распространенном израильским Министерством иностранных дел, пишет Nation News.
Также отмечается, что на встрече разговор шёл и о гражданах России, которым отказали во въезде на израильскую территорию. В заявлении министерства их называют "граждане России, которые въезжают на территорию Израиля в качестве нелегальных трудовых мигрантов или ищущих убежища".
Напомним, в столичном аэропорту Домодедово задержали около 40 приезжих из Израиля. Как говорится в сообщении израильской дипмиссии, информация об инциденте выясняется. В то же время в посольстве РФ в Израиле, комментируя ситуацию с задержанием израильтян, напомнили о тысячах наших сограждан, которых за этот год не впустили на территорию еврейского государства.
Интересно, что ряд израильских СМИ, в частности,Times of Israel, сообщая об этом инциденте, намекали на то, что таким образом якобы Москва "посылает сигнал" Израилю накануне визита российской делегации, главной целью которого было обсуждение случаев задержания граждан России, получивших отказ во въезде на израильскую территорию.
Как отметил пресс-атташе посольства России в Израиле Александр Гаврилов, с начала года по 1 декабря более чем 5500 российским туристам было отказано во въезде в эту страну.
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