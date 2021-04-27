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"Будем пристально следить за этим": В США прокомментировали движение войск России у границ Украины
27 апреля 2021, 02:35 • 52 • Политика
Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом русских войск от границы с Украиной. "Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы", - отметил пресс-секретарь военного ведомства США.
В Пентагоне заявили, что следят за тем, как Россия отводит свои войска от границ с Украиной. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.
Речь идёт про приказ главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании военных учений в Южном и Западном военных округах, которые в западных СМИ окрестили "стягиванием войск" и "подготовкой к вторжению в Украину". Стоит отметить, что, хотя военные и возвращаются в свои части, оружие и техника остаются на местах для будущих учений.
- заявил пресс-секретарь Пентагона.
Он добавил, что пока ещё рано давать какую-либо оценку событиям, так как отвод войск России всё ещё продолжается.
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