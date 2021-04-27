Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Главная / Политика

"Будем пристально следить за этим": В США прокомментировали движение войск России у границ Украины

27 апреля 2021, 02:35  •  52 • Политика
Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом русских войск от границы с Украиной. "Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы", - отметил пресс-секретарь военного ведомства США.
В Пентагоне заявили, что следят за тем, как Россия отводит свои войска от границ с Украиной. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.
Речь идёт про приказ главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании военных учений в Южном и Западном военных округах, которые в западных СМИ окрестили "стягиванием войск" и "подготовкой к вторжению в Украину". Стоит отметить, что, хотя военные и возвращаются в свои части, оружие и техника остаются на местах для будущих учений.
Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим,
- заявил пресс-секретарь Пентагона.
Он добавил, что пока ещё рано давать какую-либо оценку событиям, так как отвод войск России всё ещё продолжается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
26 апреля 2021, 22:55
"Шпионский скандал" может ударить по Земану. Президента Чехии обвинили в госизмене
26 апреля 2021, 22:55
"Мог бы вернуть Украине суверенитет": Зеленскому напомнили о его старом обещании
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
26 апреля 2021, 22:55
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине: Не обошлось и без Навального
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 00:45
"Забыли Чернобыль?": Готовность украинцев отравить самих себя вызвала удивление у болгар
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 00:45
«Междуречье»: «Клиническая смерть проекта Молдова»
27 апреля 2021, 00:45
"Забыли Чернобыль?": Готовность украинцев отравить самих себя вызвала удивл...
27 апреля 2021, 01:35
«На основе принципа взаимности»: Россия объявила о высылке сотрудника посольства Укра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
22 апреля 2021, 19:55
"Лично меня задели его слова о табаках": В Чехии уловили тонкий намёк Путина
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.