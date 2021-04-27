"Будем пристально следить за этим": В США прокомментировали движение войск России у границ Украины

Пентагон заявил, что внимательно следит за отводом русских войск от границы с Украиной. "Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы", - отметил пресс-секретарь военного ведомства США.

В Пентагоне заявили, что следят за тем, как Россия отводит свои войска от границ с Украиной. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

Речь идёт про приказ главы Минобороны Сергея Шойгу об окончании военных учений в Южном и Западном военных округах, которые в западных СМИ окрестили "стягиванием войск" и "подготовкой к вторжению в Украину". Стоит отметить, что, хотя военные и возвращаются в свои части, оружие и техника остаются на местах для будущих учений.

Мы видим, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной. Мы будем пристально следить за этим,

- заявил пресс-секретарь Пентагона.

Он добавил, что пока ещё рано давать какую-либо оценку событиям, так как отвод войск России всё ещё продолжается.