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"Будем опрос проводить": Мэрия Екатеринбурга поддержала идею Путина о храме

16 мая 2019, 19:09  •  70 • Политика
Мэрия Екатеринбурга поддержала идею президента России Владимира Путина провести опрос о строительстве храма. "Будем опрос проводить", - заявили чиновники.
Мэрия Екатеринбурга готова провести независимый опрос населения, посвященный вопросу о строительстве нового храма на месте городского сквера. Об этом журналистам заявила заместитель главы города Екатерина Куземка.
Она отметила, что альтернативный опрос намерены организовать региональные власти и фонд "Социум". Однако в мэрии считают, что только их опрос будет признан протестующими легитимным.
"Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", - приводит слова Куземки "Интерфакс".
Чиновница добавила, что предыдущие опросы показали, что большинство горожан равнодушно относятся к идее строительства храма. При этом сторонников инициативы было больше, чем противников.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что при строительстве храма в Екатеринбурге необходимо обязательно учитывать мнения местных жителей.
"Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства", - пояснил он.

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