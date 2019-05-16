"Будем опрос проводить": Мэрия Екатеринбурга поддержала идею Путина о храме

Мэрия Екатеринбурга готова провести независимый опрос населения, посвященный вопросу о строительстве нового храма на месте городского сквера. Об этом журналистам заявила заместитель главы города Екатерина Куземка.

Она отметила, что альтернативный опрос намерены организовать региональные власти и фонд "Социум". Однако в мэрии считают, что только их опрос будет признан протестующими легитимным.

"Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее", - приводит слова Куземки "Интерфакс".

Чиновница добавила, что предыдущие опросы показали, что большинство горожан равнодушно относятся к идее строительства храма. При этом сторонников инициативы было больше, чем противников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что при строительстве храма в Екатеринбурге необходимо обязательно учитывать мнения местных жителей.

"Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства", - пояснил он.