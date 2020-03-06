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"Будем обсуждать сколько нужно": Путин ответил Миронову на призыв отдохнуть
06 марта 2020, 13:35 • 94 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил главе фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову на предложение отдохнуть во время поздней встречи с главами фракций Госдумы. "Вопрос серьёзный, будем обсуждать сколько нужно", - сказал глава государства.
Поздно ночью 5 марта российский лидер встретился с главами фракций ГД для обсуждения поправок, которые предлагается внести в Конституцию.
Трансляцию встречи вёл телеканал RT. После того как слово перешло к Миронову, депутат постарался быстрее изложить свои мысли и отметил, что президенту, вероятно, пора отдыхать.
Ранее 5 марта Путин провёл шестичасовые переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе.
В ответ президент поблагодарил Миронова за заботу, но отметил, что вопрос поправок крайне серьёзный. "Спасибо, будем сидеть обсуждать сколько нужно", - указал он.
Причём в начале встречи Путин извинился за позднее время её проведения. Он отметил, что официальные мероприятия редко длятся так долго. "Я прошу прощения, что немного подвинулась наша встреча", - сказал президент, добавив, что сам обычно нередко работает в Кремле допоздна.
В ответ депутаты пошутили, что, наоборот, удобно начать 5-го и закончить 6-го.
Путин провёл беседу с каждым лидером фракции по отдельности, а затем пригласил на общую встречу. Отметим, что лидеры думских фракций в полном составе собрались ещё к вечеру - планировалось, что мероприятие состоится в 18.30. Однако глава государства внёс свои коррективы в график парламентариев, предложив им поработать в полночь.
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