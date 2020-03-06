"Будем обсуждать сколько нужно": Путин ответил Миронову на призыв отдохнуть

Поздно ночью 5 марта российский лидер встретился с главами фракций ГД для обсуждения поправок, которые предлагается внести в Конституцию.

Трансляцию встречи вёл телеканал RT. После того как слово перешло к Миронову, депутат постарался быстрее изложить свои мысли и отметил, что президенту, вероятно, пора отдыхать.

Ранее 5 марта Путин провёл шестичасовые переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Идлибе.

В ответ президент поблагодарил Миронова за заботу, но отметил, что вопрос поправок крайне серьёзный. "Спасибо, будем сидеть обсуждать сколько нужно", - указал он.

Причём в начале встречи Путин извинился за позднее время её проведения. Он отметил, что официальные мероприятия редко длятся так долго. "Я прошу прощения, что немного подвинулась наша встреча", - сказал президент, добавив, что сам обычно нередко работает в Кремле допоздна.

В ответ депутаты пошутили, что, наоборот, удобно начать 5-го и закончить 6-го.

Путин провёл беседу с каждым лидером фракции по отдельности, а затем пригласил на общую встречу. Отметим, что лидеры думских фракций в полном составе собрались ещё к вечеру - планировалось, что мероприятие состоится в 18.30. Однако глава государства внёс свои коррективы в график парламентариев, предложив им поработать в полночь.