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"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
14 октября 2021, 01:05 • 75 • Политика
Жители Латвии увидели спасение своей страны только под крылом России. "Давно пора было под любым предлогом проситься хотя бы в союзники РФ. Сейчас мы, наверное, будем не против полного присоединения", - пишут они.
В Латвии начался демонтаж государственности, и единственный шанс спасти страну - проситься в состав России под любым предлогом. Такое мнение высказал латвийский политический эксперт Артис Леиньш на портале Pietiek. В комментариях латыши отмечают, что, скорее всего, уже поздно, так как страна в её нынешнем состоянии России не нужна.
Политэксперт указывает, что процесс уничтожения Латвии как независимого государства запущен ещё три года назад, когда были заблокированы проекты "малая Швейцария" и "мост между Востоком и Западом". А последний гвоздь в крышку гроба Латвии забивает потеря транзита, подчёркивает Артис Леиньш.
В этой связи у Латвии осталось лишь два сценария дальнейшего развития событий, считает эксперт. Первый реализуется прямо сейчас - это замена всех элементов государства некими суррогатами, которые контролируют глобалисты. Второй - присоединение страны к новому центру силы с самыми богатыми ресурсами, новейшими технологиями и мощными вооружёнными силами, который к тому же расположен всего в трёх сотнях километров от латвийской столицы.
- уверен Артис Леиньш.
Он указывает, что ценности и идеология России намного приемлемее и понятнее тех, что Латвии пытается навязать Запад. К тому же примерно 30% жителей Латвии - русские, а как минимум 70% понимают и говорят по-русски. Также нельзя отрицать и влияние Православной Церкви, отмечает политэксперт.
- подчёркивает он.
Латышские читатели в основном выражают солидарность с политологом, но опасаются, что просить помощи у России уже слишком поздно и страна упустила свой исторический шанс.
- пишет один из читателей.
- отмечает другой.
- цитирует Nation News слова третьего комментатора.
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