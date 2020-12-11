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"Будем настаивать": Украина сыграла на амбициях Санду, чтобы затянуть Молдавию в антироссийский клуб
11 декабря 2020, 11:50 • 73 • Политика
Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, заявил украинский глава МИД в ходе визита в Молдавию. Также он предложил новоизбранному президенту страны вступить в антироссийский крымский клуб.
Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время визита в Молдавию.
Глава МИД Украины 10 декабря прибыл с рабочим визитом в Кишинёв, чтобы провести переговоры с новоизбранным президентом Молдавии Майей Санду, которая стоит на прозападных и антироссийских позициях по многим вопросам. Одной из тем переговоров стал ответный визит Санду в Киев, который станет её первой официальной зарубежной поездкой в статусе главы государства.
Также он предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы. Проект направлен на то, чтобы объединить под одной крышей все антироссийские силы с целью отторжения у России полуострова.
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