Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

"Будем настаивать": Украина сыграла на амбициях Санду, чтобы затянуть Молдавию в антироссийский клуб

11 декабря 2020, 11:50  •  73 • Политика
Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, заявил украинский глава МИД в ходе визита в Молдавию. Также он предложил новоизбранному президенту страны вступить в антироссийский крымский клуб.
Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время визита в Молдавию.
Глава МИД Украины 10 декабря прибыл с рабочим визитом в Кишинёв, чтобы провести переговоры с новоизбранным президентом Молдавии Майей Санду, которая стоит на прозападных и антироссийских позициях по многим вопросам. Одной из тем переговоров стал ответный визит Санду в Киев, который станет её первой официальной зарубежной поездкой в статусе главы государства.
"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - заявил Кулеба.
Также он предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы. Проект направлен на то, чтобы объединить под одной крышей все антироссийские силы с целью отторжения у России полуострова.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
11 декабря 2020, 01:45
Газопровод наперерез "Северному потоку - 2": Эксперт раскрыл план Польши
11 декабря 2020, 03:35
Гражданской войне быть? Восемнадцать республиканских штатов требуют отменить итоги выборов
11 декабря 2020, 05:25
США готовятся к новой войне на Ближнем Востоке: Американские войска привели в боевую готовность
11 декабря 2020, 03:35
В Приднестровье назвали условия вывода российских миротворцев из региона
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
11 декабря 2020, 01:45
Садись, двойка: Депутат не совладал с языком и опозорился на весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 02:35
Не провокация, но..: Эксперт объяснил попытку прорыва границы России с Украины
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
07 декабря 2020, 00:35
Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.