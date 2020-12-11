"Будем настаивать": Украина сыграла на амбициях Санду, чтобы затянуть Молдавию в антироссийский клуб

Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время визита в Молдавию.

Глава МИД Украины 10 декабря прибыл с рабочим визитом в Кишинёв, чтобы провести переговоры с новоизбранным президентом Молдавии Майей Санду, которая стоит на прозападных и антироссийских позициях по многим вопросам. Одной из тем переговоров стал ответный визит Санду в Киев, который станет её первой официальной зарубежной поездкой в статусе главы государства.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - заявил Кулеба.

Также он предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы. Проект направлен на то, чтобы объединить под одной крышей все антироссийские силы с целью отторжения у России полуострова.