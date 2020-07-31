"Будем идти на компромиссы": Кравчук заявил о своей "миссии" в "Минске"

По словам Кравчука, главная миссия его и украинской делегации - "закончить войну, чтобы на Украине царил мир".

Он отметил, что его миссия заключается в том, "чтобы в Донбассе и на Украине был мир".

"Я буду делать для этого всё, что смогу, - сказал он. - Будем идти на компромиссы".

При этом, говоря об особом статусе Донбасса, он отметил, что будет выступать за переход от общих слов к "конкретным действиям".

Накануне 86-летний украинский политик Леонид Кравчук, впервые возглавивший Украину после распада СССР, согласился стать во главе украинской делегации на переговорах по Донбассу.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошёл. Но время для отдыха не пришло", - сказал он.

По его словам, решение он уже принял.

"Если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - пообещал Кравчук.