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"Будем идти на компромиссы": Кравчук заявил о своей "миссии" в "Минске"

31 июля 2020, 15:05  •  121 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который накануне согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах, заявил о своей "миссии" в "Минске. "Будем идти на компромиссы", - отметил он.
По словам Кравчука, главная миссия его и украинской делегации - "закончить войну, чтобы на Украине царил мир".
Он отметил, что его миссия заключается в том, "чтобы в Донбассе и на Украине был мир".
"Я буду делать для этого всё, что смогу, - сказал он. - Будем идти на компромиссы".
При этом, говоря об особом статусе Донбасса, он отметил, что будет выступать за переход от общих слов к "конкретным действиям".
Накануне 86-летний украинский политик Леонид Кравчук, впервые возглавивший Украину после распада СССР, согласился стать во главе украинской делегации на переговорах по Донбассу.
"Я уже в своей жизни что-то видел и прошёл. Но время для отдыха не пришло", - сказал он.
По его словам, решение он уже принял.
"Если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха", - пообещал Кравчук.

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