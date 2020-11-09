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"Будем и дальше ездить, пресекать": Автопробеги в Саратове "за взятие Шуши" возмутили азербайджанцев

09 ноября 2020, 13:30  •  149 • Политика
Председатель региональной азербайджанской национально-культурной автономии Саратовской области Хаджимурат Мурадов лично отправился в рейды по Саратову после сообщения об автопробегах, организованных его соотечественниками в честь "взятие Шуши". По словам Мурадова, такое надо пресекать.
Саратовские СМИ и пользователи в соцсетях сообщили, что "праздник" азербайджанцев по поводу заявления президента страны Ильхама Алиева о взятии под контроль карабахской Шуши вылился автопробеги с азербайджанскими флагами в центре города.
Как пишет ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на очевидцев, колонны машин с флагами Азербайджана были замечены на пересечении проспекта Кирова и улицы Чапаева. По информации издания, транспорт активистов блокировали экипажи ГИБДД и Росгвардии.
"Праздничный" пробег осудил председатель региональной азербайджанской национально-культурной автономии Саратовской области Хаджимурат Мурадов. В разговоре с изданием он заявил, что лично отправился в рейд, чтобы пресечь подобное поведение.
"Мы будем и дальше ездить, пресекать, конечно, если встретим такие акции. Это недопустимо!" - сказал Мурадов.
В свою очередь общественник и один из лидеров саратовских армян Мартирос Казаросян поддержал позицию Мурадова, отметив, что относится к подобным акциям отрицательно.
"Те процессы, которые там происходят, не нужно переносить сюда. Естественно, каждая община переживает за свой народ. Но переносить это сюда - не стоит. Эти люди неправильно поступают", - подчеркнул Казаросян.
Ранее Царьград рассказывал о массовых "празднествах" азербайджанцев в Москве и Подмосковье, которые напугали жителей. Кроме того, об автопробегах с азербайджанскими флагами сообщали пользователи соцсетей из Краснодара и Санкт-Петербурга.

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