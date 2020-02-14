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"Будем говорить тогда, когда я хочу сказать": Гордон и Водонаева пытались поставить условия. Малофеев ответил

14 февраля 2020, 20:54  •  131 • Политика
Очередной спор вокруг скандальных заявлений Алёны Водонаевой случился в эфире политического ток-шоу. На хамские заявления о "рожающем быдле" отвечал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Кстати, Алёна Водонаева и её представитель Екатерина Гордон пытались ставить условия в дискуссии. Не получилось, Малофеев ответил: "Будем говорить тогда, когда я хочу сказать".
В студии Первого канала Алёна Водонаева сегодня появилась вместе с адвокатом - Катей Гордон. Ведущий ток-шоу "Время покажет" представил гостей. Малофеев, комментируя решение быть в эфире с представителем, отметил:
"Неплохо, что у Алёны уже появился адвокат. Ей стало легче. Кстати, хочу сказать, что вы (обращаясь к Гордон. - Ред.) должны нас благодарить за такое интересное дело. Потому что именно в этой студии мы начали разговор о том, что будет дело".
Пока ясно, что по заявлениям, направленным в прокуратуру после заявлений Водонаевой, оскорбляющих многодетные семьи и, в целом, бедных людей России, проводится проверка. Кстати, Гордон пыталась убедить людей в студии, что таких заявлений мало. В то же время Правозащитный центр ВРНС принял уже несколько таких документов, о чём и напомнил Малофеев.
"Заявлений немного, - настаивала Гордон. - Просто не хочется, чтобы вы тоже вводили в заблуждение. И надо сказать, что нет ни одного заявления от нищей многодетной семьи. Есть заявление от некоего бодибилдера".
Малофеев возразил спокойно, но жёстко.
- Это вы работаете по одному заявлению. Но, Катя, это не значит, что их мало. К нам в Правозащитный центр...
Гордон перебила, пытаясь поставить условие.
- Когда они будут - мы будем говорить с вами по факту.
На что Малофеев сказал.
- Нет, мы будем говорить тогда, когда я хочу сказать, а не когда вы мне укажете, что мне говорить. Вы в суде за деньги будете говорить то, за что вам платят. А здесь мы будем говорить то, что мы хотим сказать зрителям. А зрителям я хочу сказать, что мы обязательно будем контролировать, чтобы это дело было доведено до конца. Чтобы Алёна дошла-таки до понимания, что ей проще извиниться. Есть простое человеческое русское понятие - извиниться.
В завершение Константин Малофеев ещё раз подчеркнул, что Правозащитный центр ВРСН будет отслеживать и ход экспертизы сказанного Водонаевой, и все заявления, поступающие от возмущённых людей. Кроме того, он указал, что доследственная проверка должна быть независимой, чтобы никто не мог на неё повлиять.

С чего всё началось

Светская львица Алёна Водонаева опубликовала пост в соцсети, в котором раскритиковала предложенный президентом России Владимиром Путиным во время его послания Федеральному Собранию демографический план и меры поддержки семьи, включая изменения по маткапиталу. "Быдло начнёт рожать ради миллиона", - снова оскорбила народ России Водонаева.
Напомним, ранее телеведущая и светская львица довольно оскорбительно высказалась о российском народе. Алёна Водонаева призвала не рожать "рабов", а делать аборты и заниматься карьерой. Обращалась Водонаева ко всем женщинам России.
Высказывания Алёны Водонаевой звучали как минимум спорно. Она говорила, что презирает семьи, живущие в нищете и растящие при этом нескольких детей. По версии Водонаевой, многодетные семьи - это удел или богачей, или необразованных людей. Кроме того, телеведущая, которая большему числу зрителей наверняка известна скорее как участница скандального проекта "Дом-2", выступила против запрета абортов и добавила, что нельзя рожать детей только из одного желания иметь малыша.
После послания президента России Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин предложил демографический план и ряд важных для страны мер поддержки семьи, детей, Водонаева вновь оскорбила народ. Попутно она же раскритиковала и предложенные главой государства меры поддержки, включая изменения по маткапиталу.
У себя в Instagram телеведущая заявила, что "проблема демографии - не в размере материнского капитала, а в уровне жизни" граждан нашей страны.
"Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты граждане России или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона", - заявила Водонаева.
По её мнению, "не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах", а чтобы прокормить себя и детей, "люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение". Резюмируя, светская львица напомнила о проблемах "с садами, со школами, с медициной и специалистами" и задала вопрос: "Какие роды, дорогие друзья?"
Фото: скриншот instagram/alenavodonaeva
Под постом пользователи поинтересовались тем, как бы сама Водонаева исправила сложившуюся ситуацию.
"Я бы? Уволила бы всех, кто не справляется с должностными обязанностями, - тут же ответила телеведущая. - Я за парламент, за специалистов, за ответственных людей. За людей, работающих НА ЛЮДЕЙ!"

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