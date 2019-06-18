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"Будем думать": В Генштабе ВСУ ищут "неопасные" пути прохода через Керченский пролив

18 июня 2019, 03:54  •  5 • В мире
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак не намерен снова повторять "керченскую провокацию", он призывает избегать подобных инцидентов и ищет "неопасные" пути прохода через Керченский пролив. "Будем думать", - заявил он в интервью.
По словам Хомчака, украинские военные работают над планом прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. При этом будут учтены все ошибки, которые привели к провокационному инциденту осенью 2018 года.
Поэтому, пообещал он, в Генштабе "будут думать", как избежать подобных последствий. Повторять попытку подобного прохода через пролив военными кораблями не планируется.
"Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие", - заявил Руслан Хомчак в интервью изданию "Донбасс.Реалии".
На минувшей неделе Руслан Хомчак, назначенный главой Генштаба ВСУ в конце мая, в интервью изданию BBC-Украина заявил, что не планирует проводить проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, "нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать".
Напомним, в конце ноября 2018 года три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись без разрешения пройти через российские территориальные воды. Инцидент закончился арестом украинских моряков и их кораблей.
После этого некоторые "горячие" головы, по большей части бывшие генералы, рассказывали о "самых смелых" вариантах повторения "керченского прорыва" при поддержке "из космоса" и кораблей НАТО.

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