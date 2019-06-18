"Будем думать": В Генштабе ВСУ ищут "неопасные" пути прохода через Керченский пролив

По словам Хомчака, украинские военные работают над планом прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. При этом будут учтены все ошибки, которые привели к провокационному инциденту осенью 2018 года.

Поэтому, пообещал он, в Генштабе "будут думать", как избежать подобных последствий. Повторять попытку подобного прохода через пролив военными кораблями не планируется.

"Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие", - заявил Руслан Хомчак в интервью изданию "Донбасс.Реалии".

На минувшей неделе Руслан Хомчак, назначенный главой Генштаба ВСУ в конце мая, в интервью изданию BBC-Украина заявил, что не планирует проводить проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, "нет столько украинцев, чтобы ими так рисковать".

Напомним, в конце ноября 2018 года три военных корабля Украины устроили провокацию в Керченском проливе, попытавшись без разрешения пройти через российские территориальные воды. Инцидент закончился арестом украинских моряков и их кораблей.

После этого некоторые "горячие" головы, по большей части бывшие генералы, рассказывали о "самых смелых" вариантах повторения "керченского прорыва" при поддержке "из космоса" и кораблей НАТО.