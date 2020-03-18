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"Будем держать оборону": Поклонская рассказала о сорванном юбилее
18 марта 2020, 19:35 • 123 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своём сорванном юбилее. На 40 лет она хотела собрать гостей в Крыму, но торжества пришлось отложить из-за коронавируса. "Будем держать оборону от вирусов и бацилл", - заявила депутат.
18 марта родилась Наталья Поклонская. Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы отмечает сегодня юбилей - 40 лет. Но коронавирус внёс свои коррективы и сорвал празднование.
"Похоже, я недооценивала ситуацию с коронавирусом, - призналась у себя в Telegram-канале Наталья Поклонская. - Всё из-за отсутствия информации - как оказалось, эта зараза на самом деле опасна".
Она отметила, что в такой ситуации остаётся лишь следовать ограничениям и всем рекомендациям специалистов - "не пренебрегать ими".
Соблюдает их теперь и сама парламентарий, которая намеревалась собрать на свой день рождения кучу гостей в Крыму, в том числе и иностранцев - из Италии, Индии и Турции, однако была вынуждена отложить празднество.
"Теперь всё отменилось - переносим праздник, - сообщила депутат, принося свои извинения. - Надеюсь, никто не расстроится и не обидится".
Поклонская призвала в сложившейся ситуации "поддерживать и беречь друг друга", обратив внимание, что время для праздников и веселья не подходящее. "Будем держать оборону от вирусов и бацилл", - резюмировала парламентарий.
Любопытный нюанс: свой юбилей Поклонская отмечает в день окончательного единения Крыма и России. На это же депутат обратила внимание в своём блоге: "Вот и пришла Крымская весна! - написала Поклонская. - А ещё 18 марта - тоже знаковый день в моей жизни".
Депутат отметила, что "сегодня над всей Россией встаёт не обычное солнышко, а настоящее крымское" - "самое чистое, ласковое и тёплое".
"Пусть под ним исчезнут все вирусы и санкции! Пусть оно растопит последний снежок. Пусть под ним расцветёт любовь внутри нас!" - высказала свои пожелания парламентарий.
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