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"Будем дальше обсуждать": Украинский министр пожаловался Боррелю на Россию

05 апреля 2021, 04:25  •  8 • Политика
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался главе евродипломатии Жозепу Боррелю на Россию. "Будем дальше обсуждать", - анонсировал последний дальнейшие действия.
На своей странице в Twitter Боллель рассказал, что разговаривал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава дипломатии ЕС признался: у него вызывает серьёзная озабоченность "российская военная активность вокруг Украины".
"Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", - сообщил Жозеп Боррель.
Это не первое подобное заявление в последние дни. Киев неоднократно сигнализировал о якобы имеющемся наращивании российских сил неподалёку от границы с Незалежной. Запад выразил озабоченность по этому поводу.
В России же попытались поставить точку по поводу этих беспокойств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что другие страны не должны переживать из-за того, как Россия перемещает свои войска по своей территории, так как угрозы другим государствам нет. Песков также напомнил, что происходящее на территории Донбасса – внутренний украинский конфликт, в котором войска РФ никогда участия не принимали.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал ВСУ "щитом Европы". Только вот "щит Европы" оказался дырявым. Политолог Иван Мезюхо указал на три известных НАТО бреши: дисциплина, боевой дух и снабжение.

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