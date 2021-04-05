"Будем дальше обсуждать": Украинский министр пожаловался Боррелю на Россию

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался главе евродипломатии Жозепу Боррелю на Россию. "Будем дальше обсуждать", - анонсировал последний дальнейшие действия.

На своей странице в Twitter Боллель рассказал, что разговаривал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава дипломатии ЕС признался: у него вызывает серьёзная озабоченность "российская военная активность вокруг Украины".

"Будем дальше обсуждать с Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на следующем заседании", - сообщил Жозеп Боррель.

Это не первое подобное заявление в последние дни. Киев неоднократно сигнализировал о якобы имеющемся наращивании российских сил неподалёку от границы с Незалежной. Запад выразил озабоченность по этому поводу.

В России же попытались поставить точку по поводу этих беспокойств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что другие страны не должны переживать из-за того, как Россия перемещает свои войска по своей территории, так как угрозы другим государствам нет. Песков также напомнил, что происходящее на территории Донбасса – внутренний украинский конфликт, в котором войска РФ никогда участия не принимали.

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