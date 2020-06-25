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"Будем честны": Собчак заявила о 20 отказавшихся говорить о Конституции. Но назвала лишь двоих

25 июня 2020, 23:00  •  31 • Политика
Телеведущая Ксения Собчак в своей передаче на YouTube заявила, будто ей почти двадцать человек отказались комментировать ситуацию вокруг поправок в Конституцию.
Телеведущая Ксения Собчак на YouTube выпустила программу, посвящённую голосованию по поправкам в Основной закон страны. Её посыл - бойкотировать процедуру - считывался не только из контекста, но и из названия ролика: "Почему я не иду голосовать".
По её мнению, вся суть изменений сводится чуть ли не к единственной поправке - о возможности действующему главе государства избираться вновь. На этом Собчак и пыталась спекулировать. Она приводила в пример американскую конституцию, мол, там так часто, как у нас, не меняют основной закон страны, вспомнила о своём отце, который когда-то был при власти.
"Давайте будем честны: сейчас мы меняем всё ради одной поправки, той, которая предполагает, что Путин может править ещё 20 лет", - заявила она.
По её словам, якобы это очевидно и рабочей группе, поэтому, добавила она, чуть ли не двадцать человек, задействованных в процессе подготовки поправок, не согласились дать для её шоу комментарий.
Впрочем, распространяться, кому именно звонили представители Собчак, она не стала, заявила лишь об Исинбаевой и Терешковой.
"А когда люди не хотят говорить, это говорит уже о многом", - несмотря на провал со спикерами, пафосно резюмировала Собчак.

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