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"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу

26 февраля 2021, 21:15  •  108 • Политика
24 февраля состоялось заседание коллегии ФСБ, на котором президент России Владимир Путин выдал грозное предупреждение Западу. Военно-политический эксперт Яков Кедми перевёл его слова: "Будем бить".
Кедми подчеркнул, что ни США, ни Евросоюз могут даже не пытаться давить на Россию. Ни по поводу Крыма, ни по поводу Донбасса в том числе. Минские соглашения не выполняет Киев, но "бардак" в украинской политике исправить не в состоянии никто. Именно поэтому Запад так стремится возложить всю вину на Москву.
По мнению эксперта, Запад не добьётся успеха в этом стремлении, потому что на данный момент на Россию нельзя повлиять ни в чём. Особенно при помощи внешнего давления. Яков Кедми упомянул слова Владимира Путина, произнесённые на заседании коллегии ФСБ.
"Там был абсолютно чёткий и однозначный ответ, который можно перевести очень просто: "Говорите что угодно. Но если будете совать руки в Россию, мы вам их переломаем", - произнёс военно-политический эксперт.
Давление на Россию сейчас осуществляется в числе прочего путём санкций и вмешательства во внутренние дела. Российский лидер напомнил, что страна готова к диалогу, если он будет строиться на принципах уважения и взаимной выгоды.
"Путин сказал: "Вне России делайте все что хотите. Хотите говорить - будем говорить. Но только по делу. А за любые попытки дестабилизировать Россию изнутри и пытаться играть на внутриполитическом уровне будем бить", - добавил Яков Кедми в эфире YouTube-канала Iton-TV.

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