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"Буддийский стыд": Далай-лама станет женщиной и отправится на парад извращенцев?
29 июля 2021, 12:10 • 41 • Политика
Далай-лама XIV заявил, что может переродиться "в теле женщины" где-нибудь в "в свободном мире". Об этом сообщил почётный представитель буддийского лидера в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Ситуация в Тибете уже много лет является поводом для политических демаршей Далай-ламы XIV. И непримиримую позицию этого миротворца в отношении властей Китайской Народной Республики можно понять: коммунистические власти действительно нередко нарушают права верующих. Но на этот раз заявление буддийских лидеров, самого Далай-ламы и его представителя в России, странах СНГ и Монголии, вызывает недоумения даже среди буддистов. Так, по словам верховного ламы Калмыкии Тэло Тулу Ринпоче, высказанным в комментарии РИА Новости:
Эксперты убеждены: подобное заявление Далай-ламы XIV — не просто чудачество и без того склонного к эпатажным действиям буддийского лидера. Более того, это не просто в корне противоречит христианскому пониманию посмертной участи души, поскольку буддистское учение и так всегда ему противоречило. Но, как утверждает руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Эксперт также напомнил, что "его святейшество" является лауреатом Нобелевской премии мира, "этаким китайским Сахаровым и Горбачëвым в одном флаконе". "Но не припомню, чтобы этот "миротворец" когда-нибудь открыто заступился за народ Донбасса или христиан Ближнего Востока ", - подчеркнул глава идеологического отдела "Первого русского".
При этом, по ироничному утверждению Тюренкова, никто не удивится, если в скором будущем Далай-лама примет участие в параде извращенцев, именуемых самими извращенцами "гей-парадами". "Глядя на этого человека, удивляешься, насколько он похож с римским папой Франциском, таким же пособником возомнивших хозяевами современного мира леволибералов. И это самый настоящий буддийский стыд, ведь в традиционном буддизме сексуальные извращения не просто порицаются, но и запрещены в сводах правил, в частности, в Винае", - завершил руководитель идеологического отдела телеканала Царьград.
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