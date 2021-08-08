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"Будь проклят, Саакашвили!": Попов напомнил о трагичной дате
08 августа 2021, 16:00 • 174 • Политика
Журналист Евгений Попов напомнил о виновнике войны 2008 года и гибели мирных жителей Южной Осетии – Михаиле Саакашвили.
Журналист Евгений Попов вспомнил о годовщине начала вооружённого конфликта в Южной Осетии.
- написал в своём Telegram-канале журналист и политик Евгений Попов, муж телеведущий Ольги Скабеевой.
Журналист напомнил трагическую дату начала обстрела армией Саакашвили из установок "Град" столицы Южной Осетии Цхинвала, что привело к началу войны в 2008 году.
Из-за гибели миротворцев Россия вынуждена была провести операцию "Принуждение к миру", которая закончилась разгромом грузинских войск. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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