"Будь проклят, Саакашвили!": Попов напомнил о трагичной дате

Журналист Евгений Попов напомнил о виновнике войны 2008 года и гибели мирных жителей Южной Осетии – Михаиле Саакашвили.

Журналист Евгений Попов вспомнил о годовщине начала вооружённого конфликта в Южной Осетии.

08.08.08. Будь проклят, Саакашвили! Слава русскому солдату - освободителю!

- написал в своём Telegram-канале журналист и политик Евгений Попов, муж телеведущий Ольги Скабеевой.

Журналист напомнил трагическую дату начала обстрела армией Саакашвили из установок "Град" столицы Южной Осетии Цхинвала, что привело к началу войны в 2008 году.

Из-за гибели миротворцев Россия вынуждена была провести операцию "Принуждение к миру", которая закончилась разгромом грузинских войск. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.