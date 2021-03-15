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"Будь начеку, Донбасс!": Кличко с гранатой встал на оборону Киева
15 марта 2021, 19:50 • 267 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко с гранатой в руках встал на оборону украинской столицы в ходе военных учений. "Будь начеку, Донбасс!" - пошутила российская телеведущая Ольга Скабеева, комментируя кадры с украинским чиновником.
Кличко вместе со своими заместителями и главами районов принял участие в учениях по обороне Киева. Вовлечённость городских чиновников он объяснил тем, что руководство столицы несёт ответственность за её безопасность и "должно быть готово к любым событиям".
В ходе учений Кличко лично потренировался забрасывать танки ручными гранатами, покатался на боевой машине пехоты и пострелял из пулемёта.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Напомним, что учения по обороне Киева проходят на фоне обострения обстановки в Донбассе. Украинские войска в последние дни увеличили интенсивность обстрела неподконтрольных территорий и перебросили к линии соприкосновения тяжёлую технику. В частности, речь идёт о танках, самоходных гаубицах и зенитно-ракетных комплексах.
Как сообщает Nation News со ссылкой на Народную милицию ДНР, только за прошедшие сутки зафиксировано размещение пяти единиц украинской техники возле жилых домов на подконтрольной Киеву территории - танков, БМП и ЗРК. Вся эта техника запрещена, согласно Минским соглашениям.
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