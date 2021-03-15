"Будь начеку, Донбасс!": Кличко с гранатой встал на оборону Киева

Мэр Киева Виталий Кличко с гранатой в руках встал на оборону украинской столицы в ходе военных учений. "Будь начеку, Донбасс!" - пошутила российская телеведущая Ольга Скабеева, комментируя кадры с украинским чиновником.

Кличко вместе со своими заместителями и главами районов принял участие в учениях по обороне Киева. Вовлечённость городских чиновников он объяснил тем, что руководство столицы несёт ответственность за её безопасность и "должно быть готово к любым событиям".

В ходе учений Кличко лично потренировался забрасывать танки ручными гранатами, покатался на боевой машине пехоты и пострелял из пулемёта.

Будь начеку, Донбасс! Мэр Киева Виталий Кличко развлёкся на учебном полигоне. Виталику дали покидать гранату, пострелять из пулемёта и полежать под проезжающим танком, - пишет Скабеева в Telegram.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Напомним, что учения по обороне Киева проходят на фоне обострения обстановки в Донбассе. Украинские войска в последние дни увеличили интенсивность обстрела неподконтрольных территорий и перебросили к линии соприкосновения тяжёлую технику. В частности, речь идёт о танках, самоходных гаубицах и зенитно-ракетных комплексах.

Как сообщает Nation News со ссылкой на Народную милицию ДНР, только за прошедшие сутки зафиксировано размещение пяти единиц украинской техники возле жилых домов на подконтрольной Киеву территории - танков, БМП и ЗРК. Вся эта техника запрещена, согласно Минским соглашениям.