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"Будь ласка, информацию": Зеленский уже готов открыто напасть на Байдена?

12 февраля 2022, 17:45  •  166 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнёров представить доказательства якобы планируемого Россией вторжения, намеченного на 16 февраля. По мнению известного телеведущего Владимира Соловьёва, скоро он будет готов открыто напасть на Байдена.
Владимир Зеленский заявил, что в медиапространстве сейчас очень много информации о якобы планируемом Россией нападении на Украину. При этом президент Украины не без ноты иронии отметил, что благодарен за любую информацию от Запада, однако требует реальных доказательств подобных планов.
"Будь ласка, информацию", - обратился Владимир Зеленский к своим западным партнёрам.
Кроме того, Зеленский не согласен с появляющимися в американских и европейских изданиях оценками ситуации в отношении России и Украины, и вопроса о якобы планируемом нападении Москвы на Киев в частности. По мнению президента Украины, в его стране разведка точно работает не хуже западной.
"Скоро Зеленский будет открыто нападать на Байдена", - комментирует слова президента Украины телеведущий Владимир Соловьёв.

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