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"Бубонная чума не так опасна": Эксперты успокоили население России
08 июля 2020, 00:00 • 15 • В мире
Эксперты успокоили население России на фоне новостей о вспышках чумы в Монголии и Китае, указав на современные методы лечения и оперативные действия чиновников. "Бубонная чума не так опасна", - заявили они.
Бубонная чума сейчас не так опасна для человека, как это было в XIV веке. Об этом Polit.info рассказал глава "Тувинской противочумной станции" Роспотребнадзора Эдуард Глушков.
Ранее стало известно о том, что вспышки чумы были зафиксированы на севере Китая и на западе Монголии. Поэтому возникают опасения, что инфекция якобы может перекинуться на приграничные районы России.
Как пояснил эксперт, на границе между Алтайским краем и Монголией сейчас работает эпидемиологический отряд, а местное население прививают весной на ежегодной основе. Что касается Тувы, то регион находится далеко от очага чумы, которую в Монголии регистрируют почти каждый год.
"Бубонная чума возникает, когда люди едят сырое мясо сурков, а в Монголии его едят. Также заражаются при разделке сурка либо при укусе блох, что очень редко встречается", - добавил чиновник.
Как заявил телеканалу "360" врач Тимур Пестерев, сейчас показатель смертности от бубонной чумы составляет всего 10-15%. Это связано с открытием антибиотиков и формированием новых программ лечения, что позволяет побороть даже тяжёлые формы заболевания.
"Сейчас объективно бубонная чума не так опасна", - поведал он.
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