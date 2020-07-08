"Бубонная чума не так опасна": Эксперты успокоили население России

Бубонная чума сейчас не так опасна для человека, как это было в XIV веке. Об этом Polit.info рассказал глава "Тувинской противочумной станции" Роспотребнадзора Эдуард Глушков.

Ранее стало известно о том, что вспышки чумы были зафиксированы на севере Китая и на западе Монголии. Поэтому возникают опасения, что инфекция якобы может перекинуться на приграничные районы России.

Как пояснил эксперт, на границе между Алтайским краем и Монголией сейчас работает эпидемиологический отряд, а местное население прививают весной на ежегодной основе. Что касается Тувы, то регион находится далеко от очага чумы, которую в Монголии регистрируют почти каждый год.

"Бубонная чума возникает, когда люди едят сырое мясо сурков, а в Монголии его едят. Также заражаются при разделке сурка либо при укусе блох, что очень редко встречается", - добавил чиновник.

Как заявил телеканалу "360" врач Тимур Пестерев, сейчас показатель смертности от бубонной чумы составляет всего 10-15%. Это связано с открытием антибиотиков и формированием новых программ лечения, что позволяет побороть даже тяжёлые формы заболевания.

"Сейчас объективно бубонная чума не так опасна", - поведал он.