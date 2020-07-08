Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
Главная / В мире

"Бубонная чума не так опасна": Эксперты успокоили население России

08 июля 2020, 00:00  •  15 • В мире
Эксперты успокоили население России на фоне новостей о вспышках чумы в Монголии и Китае, указав на современные методы лечения и оперативные действия чиновников. "Бубонная чума не так опасна", - заявили они.
Бубонная чума сейчас не так опасна для человека, как это было в XIV веке. Об этом Polit.info рассказал глава "Тувинской противочумной станции" Роспотребнадзора Эдуард Глушков.
Ранее стало известно о том, что вспышки чумы были зафиксированы на севере Китая и на западе Монголии. Поэтому возникают опасения, что инфекция якобы может перекинуться на приграничные районы России.
Как пояснил эксперт, на границе между Алтайским краем и Монголией сейчас работает эпидемиологический отряд, а местное население прививают весной на ежегодной основе. Что касается Тувы, то регион находится далеко от очага чумы, которую в Монголии регистрируют почти каждый год.
"Бубонная чума возникает, когда люди едят сырое мясо сурков, а в Монголии его едят. Также заражаются при разделке сурка либо при укусе блох, что очень редко встречается", - добавил чиновник.
Как заявил телеканалу "360" врач Тимур Пестерев, сейчас показатель смертности от бубонной чумы составляет всего 10-15%. Это связано с открытием антибиотиков и формированием новых программ лечения, что позволяет побороть даже тяжёлые формы заболевания.
"Сейчас объективно бубонная чума не так опасна", - поведал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 14:00
«История успеха» стран Балтии не выдержала проверки эпидемией
07 июля 2020, 01:00
К 30-летию отпадения от СССР Латвия хочет подойти, изжив всё русское
07 июля 2020, 10:00
Эксперт заявил о "детских болезнях" двигателя США, который готовят на замену русского РД-180
07 июля 2020, 01:00
"Дикий, Дикий Запад": Жертвами стрельбы в дни празднования Дня независимости США стали дети
07 июля 2020, 05:00
"Прощайте, маэстро, ваша музыка останется навсегда": Умер Эннио Морриконе
07 июля 2020, 12:00
Барьеров нет: Дания дала зелёный свет русскому "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 16:00
"Львовская база будет полностью уничтожена": Кнутов предупредил Киев о мощн...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
02 июля 2020, 03:00
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.