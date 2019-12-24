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"Брюссель устал": Бывший генсек НАТО открыл Киеву глаза на реальные перспективы в ЕС
24 декабря 2019, 23:54 • 116 • Политика
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, несколько лет работавший на Украине в качестве советника Петра Порошенко, объяснил, почему Украина не может рассчитывать на поддержку европейских стран. Датский политик заявил, что в Брюсселе "устали от Украины", поэтому реальные перспективы страны в ЕС туманны.
Расмуссен, уволенный в мае 2019 года указом Петра Порошенко, в интервью изданию Berlingske рассказал, что Украина больше не может рассчитывать на столь же масштабную поддержку США, какую они оказывали стране после Майдана. Страна вовлечена в государственный судебный процесс, говорит политик, а потому с точки зрения США она несколько "сбилась с курса".
Но и в Брюсселе уже устали от Украины, уверен Расмуссен: после подписания соглашения о свободной торговле и либерализации визового режима отношения между Украиной и Европой зашли в тупик.
Ни одна из крупных европейских стран не настроена развивать эти отношения, каждая по своей причине: Ангела Меркель собирается покинуть пост канцлера, Макрон не в восторге от ЕС вообще, в Великобритании полно своих проблем с Брекситом, ну а Италия скорее поворачивается к России, чем к Украине.
На фоне всех этих трудностей Андерс Фог Расмуссен планирует и дальше помогать Украине: покинув штаб Порошенко, он примкнул к Виктору Пинчуку и хочет "способствовать установлению на Украине европейского порядка".
Бывший шеф НАТО уверяет, что делает это исключительно в интересах украинцев - чтобы удержать Украину на пути реформ и сближения с ЕС и НАТО.
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