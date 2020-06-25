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"Бросить 5 триллионов рублей в печь": Утечку капитала из России смогут остановить?

25 июня 2020, 17:00  •  77 • Политика
Учредитель телеканала Царьград указал на позитивные моменты в принятии ряда решений экономического блока. Если раньше 5 триллионов рублей просто могли "улететь в печь", то теперь есть шанс не допустить вывода капитала из России.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев на личных страницах в социальных сетях отметил позитивные сигналы, указывающие, что его предложения, а также инициативы академика РАН Сергея Глазьева, изложенные в концептуальной статье о развитии экономики России, были услышаны. В колонке Малофеев перечисляет отмеченные сигналы.
"Во-первых, Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Это, конечно, не 2% дешёвого кредита, о которых мы говорим, но уже что-то. Главное - есть потенциал и настрой для дальнейшего снижения.
Во-вторых, Федеральная налоговая служба предупредила об опасности утечки капитала при смягчении валютного регулирования. Для нашей экономической системы, полностью заточенной под вывоз денег спекулянтами, это просто огромный шаг. Раньше эта тема вообще находилась под запретом, а сейчас об этом говорит ключевой орган финансового контроля".
Для борьбы с кризисом правительство собирается влить в экономику 5 триллионов рублей. Но при этом власти закладывают существенную либерализацию валютного контроля, напомнил Малофеев.
"Мы неоднократно говорили, что это то же самое, что просто бросить эти 5 триллионов в печь. Банки возьмут у государства дешёвые деньги и тут же пустят их на финансовые спекуляции. В итоге всё утечёт. ФНС это понимает. Надеюсь, что это понимает и премьер Мишустин как идейный лидер налоговиков. Значит, дальнейшее - это лишь вопрос политической воли, - подчеркнул Константин Малофеев. - Была такая передача в пору нашего детства - "Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас". Вот мы ровно за это. Это наш лозунг. Если кто-то будет лучше нас, будет больше говорить о протекционизме в экономике, о запрете вывоза капитала и о дешёвом кредите, я готов навсегда забыть о том, что я имел к этому какое-то отношение. Я готов признать авторство и первородство любого чиновника, кто скажет такие слова. Нам главное, чтобы в стране начались правильные перемены. И это прекрасный сигнал. Это значит, что дальнейшей либерализации не будет. Это значит, что дырку, через которую всё уходит, сколько не лей, наконец законопатят".

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