"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС

Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук раскрыл неожиданную версию взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Он отметил, что сразу после аварии туда хлынули толпы иностранных агентов и завербованных граждан СССР, чьё подозрительное стремление явно "бросалось в глаза".

По слова ветерана ФСБ, неожиданной, но очень серьёзной версией происшествия на ЧАЭС стал теракт. Власти СССР серьёзно подошли к изучению такой возможности, однако позже стало понятно, что дело в действиях персонала четвёртого энергоблока, которые привели реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен.

При этом Ткачук добавил, что спецслужбы СССР тщательно контролировали обстановку вокруг станции, ведь туда сразу же были направлены толпы иностранных агентов, разведчиков и завербованных граждан Союза.

"Бросалось в глаза, что некоторые люди инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль", - сказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что эти люди мотивировали это повышенным окладом, дополнительной выслугой лет, однако к ним тщательно "присматривались", изучали биографию и выявляли управляемых иностранными государствами граждан. Утечек допущено не было.