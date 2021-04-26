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"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
26 апреля 2021, 07:20 • 145 • Политика
Генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук раскрыл неожиданную версию взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Он отметил, что сразу после аварии туда хлынули толпы иностранных агентов и завербованных граждан СССР, чьё подозрительное стремление явно "бросалось в глаза".
По слова ветерана ФСБ, неожиданной, но очень серьёзной версией происшествия на ЧАЭС стал теракт. Власти СССР серьёзно подошли к изучению такой возможности, однако позже стало понятно, что дело в действиях персонала четвёртого энергоблока, которые привели реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен.
При этом Ткачук добавил, что спецслужбы СССР тщательно контролировали обстановку вокруг станции, ведь туда сразу же были направлены толпы иностранных агентов, разведчиков и завербованных граждан Союза.
"Бросалось в глаза, что некоторые люди инициативно и как-то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль", - сказал он в интервью РИА Новости.
Он отметил, что эти люди мотивировали это повышенным окладом, дополнительной выслугой лет, однако к ним тщательно "присматривались", изучали биографию и выявляли управляемых иностранными государствами граждан. Утечек допущено не было.
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