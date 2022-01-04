Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Новый год принес украинцам поистине царские подарки
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
Главная / Политика

"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"

04 января 2022, 11:25  •  321 • Политика
Виктор Баранец разгромил конспирологов, которые углядели "бронежилет" под пальто Владимира Путина в ходе новогоднего обращения. По его мнению, всё дело лишь в том, что президент в этот раз оделся нетипично для себя: "Я тоже так ношу!".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.
Такую версию на своей странице в Twitter, например, выдала соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Согласно её уверениям, глава государства надел защиту под своё пальто.
Позже, однако, это утверждение юриста "берлинского пациента" решительно опроверг пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. В интервью Daily Storm он отметил, что противники Путина в этот раз переборщили с конспирологией.
Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что ролик с речью президента записывался на улице. Погода была холодной, и ему, судя по всему, порекомендовали надеть длинную верхнюю одежду - плотное утеплённое пальто.
Путин же обычно не любит носить балахоны. Он всегда носит костюмы в обтяжку, пальтишко в обтяжку. Это же современная мода. Я, кстати, тоже так ношу! Не люблю расхлёстанные халаты, плащ-палатки и так далее. Всё это мелкая бредятина, гнусная пыль, которую такие, как Соболь, собирают, чтобы хоть как-то охаять президента. Им больше не о чем сказать, кроме как об этом мифическом бронежилете,
- заключил Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



321
Источник
Похожие новости
03 января 2022, 23:45
Баранец раскрыл "пикантную деталь" "бронежилета" Путина
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
04 января 2022, 05:35
Русская журналистка высказалась начистоту о "решительном ответе" США: "Будет много слёз и соплей"
04 января 2022, 01:30
Захарова поставила диагноз сбежавшему из России Цимбалюку: "А потом придумать байку об угрозе"
04 января 2022, 09:05
Россия сделала ход конём: На Западе признали победу Путина
04 января 2022, 09:05
Источник в США заявил о новых санкциях против России: "Мы выиграем"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
31 декабря 2021, 23:25
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
03 января 2022, 12:40
Зеленский захотел фото ВСУ в Крыму. Витязева отреагировала говорящими фото: "Пан хочет повторить?"
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.