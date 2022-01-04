"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"

Виктор Баранец разгромил конспирологов, которые углядели "бронежилет" под пальто Владимира Путина в ходе новогоднего обращения. По его мнению, всё дело лишь в том, что президент в этот раз оделся нетипично для себя: "Я тоже так ношу!".

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.

Такую версию на своей странице в Twitter, например, выдала соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Согласно её уверениям, глава государства надел защиту под своё пальто.

Позже, однако, это утверждение юриста "берлинского пациента" решительно опроверг пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. В интервью Daily Storm он отметил, что противники Путина в этот раз переборщили с конспирологией.

Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что ролик с речью президента записывался на улице. Погода была холодной, и ему, судя по всему, порекомендовали надеть длинную верхнюю одежду - плотное утеплённое пальто.

Путин же обычно не любит носить балахоны. Он всегда носит костюмы в обтяжку, пальтишко в обтяжку. Это же современная мода. Я, кстати, тоже так ношу! Не люблю расхлёстанные халаты, плащ-палатки и так далее. Всё это мелкая бредятина, гнусная пыль, которую такие, как Соболь, собирают, чтобы хоть как-то охаять президента. Им больше не о чем сказать, кроме как об этом мифическом бронежилете,

- заключил Баранец.