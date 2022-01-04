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"Бронежилет" под пальто Путина. Баранец разгромил конспирологов: "Я тоже так ношу!"
04 января 2022, 11:25 • 321 • Политика
Виктор Баранец разгромил конспирологов, которые углядели "бронежилет" под пальто Владимира Путина в ходе новогоднего обращения. По его мнению, всё дело лишь в том, что президент в этот раз оделся нетипично для себя: "Я тоже так ношу!".
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в комментарии для Царьграда оценил домыслы представителей оппозиции, которые заявили, что президент Владимир Путин во время записи новогоднего обращения якобы был облачён в бронежилет.
Такую версию на своей странице в Twitter, например, выдала соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Согласно её уверениям, глава государства надел защиту под своё пальто.
Позже, однако, это утверждение юриста "берлинского пациента" решительно опроверг пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. В интервью Daily Storm он отметил, что противники Путина в этот раз переборщили с конспирологией.
Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что ролик с речью президента записывался на улице. Погода была холодной, и ему, судя по всему, порекомендовали надеть длинную верхнюю одежду - плотное утеплённое пальто.
- заключил Баранец.
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