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"Бронежилет – мать, жена и дети": Провожая Кличко, ему припомнили лучшие перлы

04 сентября 2019, 23:24  •  84 • В мире
Провожая Виталия Кличко, отправленного в отставку с поста главы государственной городской администрации Киева, в соцсетях ему припоминают лучшие перлы – стоит отметить, что их за политиком накопилось немало. К примеру, как-то он заявил, мол, "главный бронежилет для каждого из вас — мать, жена, дети".
Мэр Киева Виталий Кличко покидает пост главы горадминистрации столицы Украины – не по своему желанию, а по решению "сверху". Украинский кабмин уже одобрил отставку, дело осталось за подписью президента Владимира Зеленского.
Сам Кличко уже объявил, что считает свою отставку незаконной и противоречащей Конституции Украины. Тем временем в соцсетях, провожая экс-боксера, припоминают ему его лучшие перлы. За то время, что был у власти, Кличко успел прославиться своими изречениями, вызывающими как минимум улыбку.
К примеру, на вопрос о местонахождении супруги киевский голова отвечал – всюду. И продолжил: "Она находится в Киеве. Сегодня она полетела в Германию на съезд благотворительного фонда. Она работает по всему миру. Она находится там, где нахожусь и я".
А вот остальные высказывания политика, обретшие популярность в народе:
  1. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
  2. Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особым составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле.
  3. Чтобы холодная вода стала горячей, её нужно подогреть.
  4. Поздравляю всех с Новым годом, желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья.
  5. У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю, почему.
  6. В Одесской области город, пятьдесят километров, недалеко… Пятьдесят километров… Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа! Пятьдесят километров нужно ехать два часа.
  7. Все же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле, могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось.
  8. В Соединённых Штатах кулаки боксёров приравниваются к оружию, а кулаки чемпиона мира можно назвать ядерным оружием. Думаю, что это оружие мы пока не будем применять.
  9. Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…
  10. Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил, посмотрел кабинеты, кабинеты мне неважно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там, где ты сидишь.
  11. Я захожу там, где готов заходить.
  12. Очень многие политики стараются говорить на такой терминологии и так умно, что там можно час слушать, а потом спросить его, что ты понял из всего этого сказанного, и человек не может абсолютно ничего пересказать.
  13. Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещённые приёмы друг против друга, они опять встречаются в этой банке.
  14. Если человек одел форму СС, то есть чёткое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. И те люди, которые… Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я чётко придерживаюсь и чётко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, что якобы мы.
  15. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть — мать, жена, дети… Социальные стандарты — вот это бронежилет. Когда каждый знает: не дай Бог, что произойдёт с ним — его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать, и государство будет заботиться о них, и у них есть нормальные стандарты жизни. Вот это бронежилет.
  16. У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем… Что делать…

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