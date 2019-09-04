"Бронежилет – мать, жена и дети": Провожая Кличко, ему припомнили лучшие перлы

Мэр Киева Виталий Кличко покидает пост главы горадминистрации столицы Украины – не по своему желанию, а по решению "сверху". Украинский кабмин уже одобрил отставку, дело осталось за подписью президента Владимира Зеленского.

Сам Кличко уже объявил, что считает свою отставку незаконной и противоречащей Конституции Украины. Тем временем в соцсетях, провожая экс-боксера, припоминают ему его лучшие перлы. За то время, что был у власти, Кличко успел прославиться своими изречениями, вызывающими как минимум улыбку.

К примеру, на вопрос о местонахождении супруги киевский голова отвечал – всюду. И продолжил: "Она находится в Киеве. Сегодня она полетела в Германию на съезд благотворительного фонда. Она работает по всему миру. Она находится там, где нахожусь и я".

А вот остальные высказывания политика, обретшие популярность в народе: