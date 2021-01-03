"Бронеподгузник" для морпеха: Обнародована самая ненавистная военными США экипировка

Пользователь "Пикабу" под ником "garik23" рассказал о своеобразном элементе индивидуальной защиты американского военнослужащего середины прошлого века - бронетрусах M1953.

В серийное производство эту пикантную деталь солдатской формы запустили, пишет автор поста, только после того, как её испытали на себе воюющие в Корее участники 1-й дивизии морской пехоты США.

Выпускались бронетрусы в паре с привычным бронежилетом. Во времена войны во Вьетнаме это была, пожалуй, самая ненавидимая американскими солдатами часть военной экипировки. Морпехи США так и прозвали бронетрусы "бронеподгузниками".

Созданные из баллистического нейлона, они весили около 1,5 кг, как уверяет "пикабушник". О том, что морпехи терпеть не могли эту деталь своего гардероба, пишет и автор американского портала olive-drab.com

"Войска ненавидели их, считая их слишком ограничивающими для той небольшой дополнительной защиты, которую они предлагали", - указывается в публикации.

Там же говорится и о том, что пилоты вертолёта не надевали их на себя, а просто подкладывали на сиденье, тем самым защищая свой тыл от выстрелов снизу.