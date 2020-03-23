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"Бродят-ходят туда-сюда": Лукашенко велел не пускать в Белоруссию уехавших за границу

23 марта 2020, 09:35  •  161 • Политика
Александр Лукашенко заявил, что белорусы не слушаются рекомендаций властей и продолжают ездить за границу, хотя сегодня это опасно. "Бродят-ходят туда-сюда", - посетовал Лукашенко, подчеркнув, если уехали, не обратив внимания на заявления официальных лиц, то пусть за границей и остаются. Обратно не пускать.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе очередного совещания по распространению коронавируса заявил, что граждане страны не понимают рекомендаций властей и продолжают ездить за границу. Несмотря на то, что подобное поведение слишком опасно.
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу".
Из-за того, что жители не следуют рекомендациям властей, Александр Лукашенко принял решение вводить запретительные меры. Если кто-то выехал за границу, не послушав предупреждений, им не положено "никаких чартеров", сказал президент Белоруссии. Другими словами, раз уехали, значит, за границей пусть и остаются.
"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем, - добавил Лукашенко, подходя к сути ограничений. - Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошёл туда и сиди там".
Добавим, ранее Александр Лукашенко говорил, что ситуация в Белоруссии стабильна, а серьёзных опасений в связи с распространений коронавируса у него нет. Происходящее, как он считает, больше напоминает истерию.
"Мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Это меня больше всего волнует", - ранее звучавшие слова Лукашенко передает "Утро.ру".

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