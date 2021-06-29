"Британский эсминец рядом не стоял": В Одессе показали суперфлот для захвата Крыма

Одесский блогер Олег Хвощевский показал суперфлот для захвата Крыма. Русские высмеяли "флотилию", иронично подметив, что "британский эсминец и рядом не стоял".

На Украине заговорили о подготовке "флотилии" для захвата Крыма. И даже показали на фото, как выглядит "судно" суперфлота, с помощью которого план намерены воплотить в жизнь.

Соответствующее фото опубликовал у себя в Facebook одессит Олег Хвощевский.

"Формируем в Каролино-Бугазе, в лагере для АТОшников, флотилию для освобождения Крыма", - написал блогер. - Если наши предки на небольших лодочках прибили щит на ворота Константинополя, то чего же нам не водрузить наш флаг над Крымским полуостровом".

На фото под постом запечатлён процесс покраски в жёлто-голубые цвета украинского флага самого обычного катамарана. Украинские интернет-пользователи только посмеялись над идеей. Некоторые подкинули мысль, как назвать "судно" суперфлота.

"Подпишите "Дефендер"", - предложил Олег Недов, намекнув на британский эсминец, которого прогнали из русских вод Чёрного моря.

"Нужна пушка, одно ядро есть", - отшутился Виктор Кучерявенко.

Журналистка Юлия Витязева, комментируя у себя в соцсетях заявление одесского блогера, тоже напомнила о конфузе британского эсминца.

"Даже не знаю, как вам сказать, но тут намечается такое, что британский эсминец и рядом не стоял…" - иронизирует журналистка.

Народ под постом поддержал троллинг, в том числе предложив различные варианты для названия "судна".

"Дефендер? Захисник? Дефисник? Захендер? Захисдер? Если у них целая флотилия - я ещё названий придумаю!" - пообещал @vonSchlosser.

"Во, блин, даже их москитный флот тихо отплыл в сторонку! Во какие идейные - на катамаране в Крым", - пишет Галина Шелест @shelkalina.

"Ещё пусть надувные матрасы используют", - советует @sedyxeu.

"Есть же надувные лодки. Чë их не используют?" - гадает @eldarvityaev.

Напомним, ранее британский эсминец Defender дерзко вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма и некоторое время игнорировал предупреждение русских о необходимости изменить курс. Ровно до тех пор, пока Су-24М не дал предупредительный залп. Лишь после этого эсминец ретировался.

Лондон считает Крым украинским, отказываясь признавать результаты референдума 2014 года, на котором абсолютное большинство граждан полуострова проголосовало за возвращение Крыма в состав России. Москва же давно поставила точку в вопросе принадлежности полуострова и менять мнение не намерена.