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"Британский эсминец рядом не стоял": В Одессе показали суперфлот для захвата Крыма

29 июня 2021, 16:10  •  521 • Политика
Одесский блогер Олег Хвощевский показал суперфлот для захвата Крыма. Русские высмеяли "флотилию", иронично подметив, что "британский эсминец и рядом не стоял".
На Украине заговорили о подготовке "флотилии" для захвата Крыма. И даже показали на фото, как выглядит "судно" суперфлота, с помощью которого план намерены воплотить в жизнь.
Соответствующее фото опубликовал у себя в Facebook одессит Олег Хвощевский.
"Формируем в Каролино-Бугазе, в лагере для АТОшников, флотилию для освобождения Крыма", - написал блогер. - Если наши предки на небольших лодочках прибили щит на ворота Константинополя, то чего же нам не водрузить наш флаг над Крымским полуостровом".
На фото под постом запечатлён процесс покраски в жёлто-голубые цвета украинского флага самого обычного катамарана. Украинские интернет-пользователи только посмеялись над идеей. Некоторые подкинули мысль, как назвать "судно" суперфлота.
"Подпишите "Дефендер"", - предложил Олег Недов, намекнув на британский эсминец, которого прогнали из русских вод Чёрного моря.
"Нужна пушка, одно ядро есть", - отшутился Виктор Кучерявенко.
Журналистка Юлия Витязева, комментируя у себя в соцсетях заявление одесского блогера, тоже напомнила о конфузе британского эсминца.
"Даже не знаю, как вам сказать, но тут намечается такое, что британский эсминец и рядом не стоял…" - иронизирует журналистка.
Народ под постом поддержал троллинг, в том числе предложив различные варианты для названия "судна".
"Дефендер? Захисник? Дефисник? Захендер? Захисдер? Если у них целая флотилия - я ещё названий придумаю!" - пообещал @vonSchlosser.
"Во, блин, даже их москитный флот тихо отплыл в сторонку! Во какие идейные - на катамаране в Крым", - пишет Галина Шелест @shelkalina.
"Ещё пусть надувные матрасы используют", - советует @sedyxeu.
"Есть же надувные лодки. Чë их не используют?" - гадает @eldarvityaev.
Напомним, ранее британский эсминец Defender дерзко вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма и некоторое время игнорировал предупреждение русских о необходимости изменить курс. Ровно до тех пор, пока Су-24М не дал предупредительный залп. Лишь после этого эсминец ретировался.
Лондон считает Крым украинским, отказываясь признавать результаты референдума 2014 года, на котором абсолютное большинство граждан полуострова проголосовало за возвращение Крыма в состав России. Москва же давно поставила точку в вопросе принадлежности полуострова и менять мнение не намерена.

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