|
"Британский адюльтер": Захарова изобличила "независимые" СМИ
27 августа 2021, 15:45 • 104 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обращение СМИ-иноагентов, рассказав, кто их финансирует.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обращения СМИ-иноагентов, с которым они обратились утром к властям страны.
Журналисты жаловались на "преследование" и "воспрепятствие" профессиональной деятельности. Мария Захарова же считает, что те СМИ, которые называют себя "независимыми" ("Медуза"*, "Дождь"**) таковыми не являются. В доказательств она упоминает "британские файлы", которые слила в Сеть группировка "Anonymous" в начале года.
"В них есть свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных.Согласно этим материалам, британские спецслужбы давно и плотно работали с упомянутыми российскими СМИ, называющими себя независимыми", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она отметила, что там также прописанны суммы вознаграждения за такое сотрудничество.
Связь "Дождя"** с британскими источниками она назвала "использованием российского СМИ в информационных целях британского правительства".
"Британский адюльтер не единственное, что меня в политике этих СМИ смущает. Больше удивляет другое. Жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации", - отметила дипломат.
Она заявила, что когда за рубежом русские СМИ притесняли, то "независимые" коллеги не вступались за них.
*"Медуза" - входит в реестр иноагентов в Росии.
**"Дождь" - входит в реестр иноагентов в Росии.
Подпишитесь на нас
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 01:00
|
26 августа 2021, 11:20
|
27 августа 2021, 00:10
|
21 августа 2021, 13:05
|
24 августа 2021, 19:00
|
21 августа 2021, 09:25
|
22 августа 2021, 06:30