"Британская армия наподдала-таки этим русским!" В районе Солсбери бомбили "русские танки"

На военной базе в районе Солсбери британская армия провела учения, где, в том числе, взрывали "русские танки". Таким было задание для участников маневров, пишет Daily Mail. Так называемый "пряничный городок", который брали британские военные, по легенде был захвачен русскими, говорится в сообщении.

"Российские танки" играла списанная техника. Уничтожали её бронетехника вместе с вертолётами Apache. Оценивая маневры, журналисты пришли к выводу, что выглядели они, скорее, по-голливудски. На самом деле так оно и было, если говорить о спецэффектах. Так, небо над Солсбери в результате ударов стало оранжевым, а учения получили статус "захватывающей демонстрации силы". Но... только лишь на страницах британских изданий.

В российских соцсетях иронично оценили маневры. Так, автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена" написал:

"Самая мощная британская армия наподдала-таки этим русским! И не где-нибудь, а в самом Солсбери!"

Кроме того, в сообщении отмечено, по всей видимости, британские военные забыли, что Россия - не враг.

Фото: t.me/rlz_the_kraken.