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"Британская армия наподдала-таки этим русским!" В районе Солсбери бомбили "русские танки"

31 октября 2019, 13:54  •  86 • Политика
В ходе учений британской армии в районе Солсбери бомбили "русские танки". Британские журналисты посчитали это "захватывающей демонстрацией силы", а в соцсетях вояк подняли на смех: "Британская армия наподдала-таки этим русским!" Кстати, танки из России - это собственная же списанная техника англичан.
На военной базе в районе Солсбери британская армия провела учения, где, в том числе, взрывали "русские танки". Таким было задание для участников маневров, пишет Daily Mail. Так называемый "пряничный городок", который брали британские военные, по легенде был захвачен русскими, говорится в сообщении.
"Российские танки" играла списанная техника. Уничтожали её бронетехника вместе с вертолётами Apache. Оценивая маневры, журналисты пришли к выводу, что выглядели они, скорее, по-голливудски. На самом деле так оно и было, если говорить о спецэффектах. Так, небо над Солсбери в результате ударов стало оранжевым, а учения получили статус "захватывающей демонстрации силы". Но... только лишь на страницах британских изданий.
В российских соцсетях иронично оценили маневры. Так, автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена" написал:
"Самая мощная британская армия наподдала-таки этим русским! И не где-нибудь, а в самом Солсбери!"
Кроме того, в сообщении отмечено, по всей видимости, британские военные забыли, что Россия - не враг.
Фото: t.me/rlz_the_kraken.

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