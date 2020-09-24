"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля

Журналистка в своём Telegram-канале "Юлия Витязева" прокомментировала твит пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш о предполагаемом отравлении блогера.

Представитель оппозиционера, рассуждая о "российском следе" в инциденте, заявила, что якобы причастность Москвы очевидна. По её мнению, на это указывает то, что само "отравление" имело место именно в РФ.

Гражданина России отравили на территории России. Как по мне, это не то что след, это буквально с оркестром и салютом кричать: "Мы, мы, мы!" - написала Ярмыш.

Витязева указала на несостоятельность аргументации пресс-секретаря Навального, спародировав её слог. Она вспомнила о нападении на бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.