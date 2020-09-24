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"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля

24 сентября 2020, 04:25  •  216 • Политика
Сторонники Алексея Навального "раскрыли" отравителя Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь блогера заявила об очевидности "русского следа", представив неоднозначную аргументацию: отравили в России - значит, травила Россия. "Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!" - заметила на это Юлия Витязева, вспомнив ситуацию со Скрипалями.
Журналистка в своём Telegram-канале "Юлия Витязева" прокомментировала твит пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш о предполагаемом отравлении блогера.
Представитель оппозиционера, рассуждая о "российском следе" в инциденте, заявила, что якобы причастность Москвы очевидна. По её мнению, на это указывает то, что само "отравление" имело место именно в РФ.
Гражданина России отравили на территории России. Как по мне, это не то что след, это буквально с оркестром и салютом кричать: "Мы, мы, мы!" - написала Ярмыш.
Витязева указала на несостоятельность аргументации пресс-секретаря Навального, спародировав её слог. Она вспомнила о нападении на бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Скрипаль, будучи гражданином Британии, был отравлен на территории Британии. Как по мне, это не то что след, это буквально Британия с оркестром и салютом кричала: "Мы, мы, мы!". Кира - это нечто, - заметила журналистка.

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