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"Британия ответит петардами и фейерверками": Читатели Daily Mail об испытании "Циркона"
09 октября 2020, 00:05 • 23 • Политика
Британское издание Daily Mail сообщило об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", которое прошло в день рождения президента России Владимира Путина. "А Британия ответит петардами и фейерверками", - не удержались от иронии британские читатели.
В 68-й день рождения президента России Владимира Путина российские военные провели испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", запустив её из акватории Белого моря, пишет британское издание Daily Mail. Британские читатели устроили бурную дискуссию по этому поводу.
Так, один из комментаторов под ником Donnylad написал, что у России нет надобности в этой ракете, так как в Белом доме уже сидит "агент Кремля". Вероятно, читатель намекает на Дональда Трампа, хотя фейк о его сотрудничестве с Россией был уже многократно разоблачён.
Другой читатель, под ником Longshanks62, больше обеспокоен разрушительным потенциалом "Циркона". Он назвал ракету "ещё одним убийцей человечества", отметив, что теперь осталось лишь дождаться "американского аналога".
Также британское издание сообщило, что помимо дня рождения Путина и испытаний ракеты 7 октября отметилось очередной акцией группы Pussy Riot. Однако данное известие практически не привлекло никакого внимания читателей, за исключением одного комментатора из США, озабоченного темой ЛГБТ.
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