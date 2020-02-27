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"Бригада Путина": "Россия в НАТО" превратила противника Трампа в "сенсацию дня"

27 февраля 2020, 01:54  •  68 • В мире
"Сенсацией дня" иронично назвала журналистка Юлия Витязева высказывание противника Дональда Трампа на выборах президента США Берни Сандерса. Тот ещё в 2015 году предсказал, что Россия, мол, будет частью НАТО. В Сети разразилась истерика, а некоторые пользователи тут же включили Трампа и Сандерса в "бригаду Путина".
Американский сенатор Берни Сандерс, борющийся за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году и являющийся одним из противников Дональда Трампа, стал "сенсацией дня" в соцсетях.
Политику припомнили его интервью пятилетней давности, в котором он предсказал, что миру, мол, нужно обновлённое НАТО, частью которого будет и Россия. В русофобской среде это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Насколько сильно разорвавшейся, сообщила у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева.
"В комментах - пир духа, сопли, слёзы, вопли и икота, основной смысл которых заключается в том, что Берни и Дональд в бригаде Путина", - отметила она.
К своему твиту журналистка прикрепила скрин, на котором один из интернет-пользователей так и заявил, что "Берни и Трамп: бригада Путина".
Фото: скриншот twitter/Vityzeva

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