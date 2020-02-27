"Бригада Путина": "Россия в НАТО" превратила противника Трампа в "сенсацию дня"

Американский сенатор Берни Сандерс, борющийся за право стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году и являющийся одним из противников Дональда Трампа, стал "сенсацией дня" в соцсетях.

Политику припомнили его интервью пятилетней давности, в котором он предсказал, что миру, мол, нужно обновлённое НАТО, частью которого будет и Россия. В русофобской среде это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Насколько сильно разорвавшейся, сообщила у себя в Twitter журналистка Юлия Витязева.

"В комментах - пир духа, сопли, слёзы, вопли и икота, основной смысл которых заключается в том, что Берни и Дональд в бригаде Путина", - отметила она.

К своему твиту журналистка прикрепила скрин, на котором один из интернет-пользователей так и заявил, что "Берни и Трамп: бригада Путина".