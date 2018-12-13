"Брексит, за который проголосовали люди": Мэй назвала свою новую миссию

Премьер-министр Великобритании обратилась к публики после голосования по вотуму недоверия ей в Консервативной партии Великобритании. "Вот наша обновленная миссия: обеспечить Брексит, за который проголосовали люди", — заявила глава правительства Соединенного Королевства.

Тереза Мэй осталась главой Консервативной партии и таким образом премьером Великобритании после голосования о доверии или недоверии к ее политике. Среди парламентариев-консерваторов 200 проголосовали в пользу действующего главы правительства, 117 — против.

Для того, чтобы остаться у руля страны, Мэй необходимо было простое большинство поддерживающих ее парламентариев. Однако же по итогам голосования перевес в ее пользу составил и того больше — 83 голоса.

Впрочем, отметим, что само голосование по вотуму недоверия было спровоцировано отсутствие поддержки достигнутой правительством Мэй сделки по выходу страны из ЕС в парламенте.