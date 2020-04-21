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"Брехливая пропагандистская машина": Баранец о том, как генералы США подыгрывают Трампу
21 апреля 2020, 02:10 • 52 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец сравнил то, как генералы США подыгрывают Трампу накануне новой президентской гонки с "брехливой пропагандистской машиной времен ЦК КПСС". Однако он рассказал, в чём разница - "Мы делали великолепное оружие".
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в беседе с каналом Царьград сравнил то, как американские генералы подыгрывают Дональду Трампу накануне новой президентской гонки в США с "брехливой пропагандистской машиной времен ЦК КПСС".
Он отметил, что сообщения о новой ракетной программе в Штатах, которая якобы должна составить конкуренцию русским комплексам "Сармат", появились в местных СМИ удивительно вовремя - как раз в канун начала новой президентской кампании нынешнего главы Белого дома.
Эксперт уверен, что это неспроста и что чиновники Пентагона и конструкторы тем самым подыгрывают Трампу, прибавляя ему очков в грядущей гонке.
Тем не менее существует одно ключевое отличие, добавил он. Если в Советском Союзе действительно изготавливалось мощнейшее вооружение, то в США сейчас больше только говорят об этом, чем что-то делают.
Ранее издание The Defense News сообщило, что специалисты Northrop создают свою версию "Сатаны-2" и что тесты новой ракеты могут состояться уже в сентябре. Подчёркивалось, что на разработки компания получила рекордные 85 миллиардов долларов.
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