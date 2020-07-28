"Бредят?" Sina назвала три причины, почему русские женщины "предпочитают китайцев"

Китайское издание Sina выпустило материал, в котором объясняется, почему русские женщины предпочитают мужчин из КНР.

По данным агентства, всё больше жительниц РФ стремятся выйти замуж за китайца и переехать в республику. Редакция назвала три главных плюса мужчин из Китая, которые привлекают представительниц противоположного пола из России.

Во-первых, китайцы ставят семью превыше всего. Они, в частности, нередко помогают жёнам с домашними делами и зачастую отдают супругам все заработанные деньги.

Во-вторых, жительниц РФ, как утверждается в статье, привлекает сама жизнь в КНР. Она очень удобна в большинстве отношений - с точки зрения инфраструктуры, шопинга и массы других повседневных вещей.

Кроме того, у родителей в Китае есть традиция всегда помогать своим даже уже взрослым детям, в том числе и в финансовом плане.

Русские интернет-пользователи, однако, восприняли данную публикацию с недоумением.