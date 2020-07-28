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"Бредят?" Sina назвала три причины, почему русские женщины "предпочитают китайцев"

28 июля 2020, 09:05  •  188 • В мире
Издание Sina назвало три причины, почему русские женщины "предпочитают китайцев". Данная статья, однако, вызвала недоумение многих интернет-пользователей из России. "Китайцы бредят для китайцев", - заметил один из них.
Китайское издание Sina выпустило материал, в котором объясняется, почему русские женщины предпочитают мужчин из КНР.
По данным агентства, всё больше жительниц РФ стремятся выйти замуж за китайца и переехать в республику. Редакция назвала три главных плюса мужчин из Китая, которые привлекают представительниц противоположного пола из России.
Во-первых, китайцы ставят семью превыше всего. Они, в частности, нередко помогают жёнам с домашними делами и зачастую отдают супругам все заработанные деньги.
Во-вторых, жительниц РФ, как утверждается в статье, привлекает сама жизнь в КНР. Она очень удобна в большинстве отношений - с точки зрения инфраструктуры, шопинга и массы других повседневных вещей.
Кроме того, у родителей в Китае есть традиция всегда помогать своим даже уже взрослым детям, в том числе и в финансовом плане.
Русские интернет-пользователи, однако, восприняли данную публикацию с недоумением.
"Огласите, пожалуйста, весь список русских красавиц, желающих выйти замуж за китайцев. Да-да, всех трёх", - пошутил один из них.
"Китайцы бредят для китайцев", - добавил другой.

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