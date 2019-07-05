"Бред нездорового человека": Коротченко оценил план США по подчинению России

Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что американцы "двумя ударами вынудят Россию подчиниться" в случае её нападения. Военный эксперт Игорь Коротченко указал на критический просчёт американского плана.

По словам Гольдфейна, в случае нападения России на США он вначале немедленно свяжется с европейским командованием ВС США, чтобы оно подняло в воздух всю авиацию для перехвата российских баллистических ракет. Затем последует звонок в Северное командование ВС США и указ об отражении удара России на американской земле при помощи противоракетных систем. После третьего звонка последует залп атомных подлодок США, которые "двумя ударами вынудят Россию подчиниться".

Коротченко отмечает, что рассказы американского генерала - это обычная русофобия. Россия не собирается нападать на США, так как, во-первых, это ядерная страна, а во-вторых, это будет означать войну со всем военным блоком НАТО и всеми его членами.

"Комментировать план действий США на случай нападения России - всё равно что комментировать бред нездорового человека, у которого серьёзные проблемы с адекватным восприятием действительности. Это смешно", - цитирует ФАН слова эксперта.

Он напомнил, что военная доктрина России - не нападать, а защищать собственные национальные интересы. Наступательные войны последнее десятилетие ведут как раз таки сами США, отмечает Коротченко. Эксперт предположил, что подобными заявлениями американские власти пытаются замаскировать собственную агрессивную сущность.