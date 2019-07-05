|
"Бред нездорового человека": Коротченко оценил план США по подчинению России
05 июля 2019, 18:24 • 125 • Политика
Военный эксперт высмеял план США по подчинению России "за два удара". "Бред нездорового человека, у которого серьёзные проблемы с адекватным восприятием действительности", - сказал Коротченко о словах главы штаба ВВС США.
Начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что американцы "двумя ударами вынудят Россию подчиниться" в случае её нападения. Военный эксперт Игорь Коротченко указал на критический просчёт американского плана.
По словам Гольдфейна, в случае нападения России на США он вначале немедленно свяжется с европейским командованием ВС США, чтобы оно подняло в воздух всю авиацию для перехвата российских баллистических ракет. Затем последует звонок в Северное командование ВС США и указ об отражении удара России на американской земле при помощи противоракетных систем. После третьего звонка последует залп атомных подлодок США, которые "двумя ударами вынудят Россию подчиниться".
Коротченко отмечает, что рассказы американского генерала - это обычная русофобия. Россия не собирается нападать на США, так как, во-первых, это ядерная страна, а во-вторых, это будет означать войну со всем военным блоком НАТО и всеми его членами.
Он напомнил, что военная доктрина России - не нападать, а защищать собственные национальные интересы. Наступательные войны последнее десятилетие ведут как раз таки сами США, отмечает Коротченко. Эксперт предположил, что подобными заявлениями американские власти пытаются замаскировать собственную агрессивную сущность.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2019, 05:24
|
02 июля 2019, 09:09
|
29 июня 2019, 07:54
|
02 июля 2019, 18:54
|
30 июня 2019, 11:24
|
04 июля 2019, 06:39
|
01 июля 2019, 13:24