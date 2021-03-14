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"Бред крепчает на глазах": Сатановский притормозил фантазировавших об "узнике режима"

14 марта 2021, 04:25  •  80 • Политика
Евгений Сатановский притормозил фантазировавших об "узнике режима". Он высказался о странной дискуссии в "околополитическом либеральном сообществе" о статусе блогера Алексея Навального: "Бред крепчает на глазах".
Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" высказался о дискуссии в "околополитическом либеральном сообществе" о статусе блогера Алексея Навального.
Ранее международная организация Amnesty International лишила оппозиционера статуса "узника совести". Это обстоятельство, похоже, очень расстроило сторонников блогера, и они принялись рассуждать, с кем ещё можно сравнить их кумира.
В ходе обсуждения упоминались беглый олигарх Михаил Ходорковский, группа Pussy Riot, бывший замглавы правительства Борис Немцов, академик АН СССР Андрей Сахаров.
Участники дискуссии, однако, так и не смогли сойтись на одной из кандидатур. Сатановский с иронией предложил им свои варианты.
Галилей или Джордано Бруно. Потом Сократ, который был отравлен, убитый Брутом Юлий Цезарь… Чем Навальный хуже? […]. Притормозим, фантазия зашкалила. Этот бред крепчает на глазах, - подчеркнул эксперт.
Он заметил, что в ходе подобных бесед "навальнисты" и сами не заметили, как "вышли в шуты гороховые", а также наделили своего кумира этим же статусом.

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