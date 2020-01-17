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"Браво, Владимир Владимирович!": Навальный в отчаянии из-за назначения Мишустина премьером, считает Витязева
17 января 2020, 23:09 • 140 • Политика
Навальный в отчаянии из-за назначения Мишустина премьером, потому что все потенциальные союзники "оппозиционера" если не хвалят, то хотя бы не ругают нового главу правительства, что доказывает последняя статья "борца с режимом", считает Витязева. "Браво, Владимир Владимирович!" - комментирует она.
Назначение Михаила Мишустина премьер-министром России повергло в шок и отчаяние "оппозиционера" Алексея Навального и его соратников. Доказательством этого служит последняя статья "борца с режимом", пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Речь идёт о довольно объёмном опусе Навального, опубликованном на его сайте. Однако вся суть послания, как указывает Витязева, содержится в последних трёх абзацах. В них "оппозиционер" призывает ненавидеть "путинский режим", гадить стране при каждом удобном случае и ни при каких обстоятельствах не хвалить представителей власти.
По мнению Витязевой, столь истерическая реакция самозваного лидера "несистемной оппозиции" связана с назначением на пост премьер-министра России Михаила Мишустина. А точнее, с тем, что все, кого Навальный хоть как-то мог записать в свои ситуативные союзники, если не хвалят, то хотя бы не ругают нового главу правительства.
Она добавляет, что, разумеется, назначение Мишустина на пост премьера было обусловлено совершенно иными мотивами. Однако это нисколько не умаляет произведенный этим назначением эффект.
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