"Браво, Владимир Владимирович!": Навальный в отчаянии из-за назначения Мишустина премьером, считает Витязева

Назначение Михаила Мишустина премьер-министром России повергло в шок и отчаяние "оппозиционера" Алексея Навального и его соратников. Доказательством этого служит последняя статья "борца с режимом", пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.

Речь идёт о довольно объёмном опусе Навального, опубликованном на его сайте. Однако вся суть послания, как указывает Витязева, содержится в последних трёх абзацах. В них "оппозиционер" призывает ненавидеть "путинский режим", гадить стране при каждом удобном случае и ни при каких обстоятельствах не хвалить представителей власти.

"Не сотрудничать с ними ни в какой мере. Участвовать во всех бизнес-процессах, направленных против этой власти", - пишет Навальный.

По мнению Витязевой, столь истерическая реакция самозваного лидера "несистемной оппозиции" связана с назначением на пост премьер-министра России Михаила Мишустина. А точнее, с тем, что все, кого Навальный хоть как-то мог записать в свои ситуативные союзники, если не хвалят, то хотя бы не ругают нового главу правительства.

"Судя по контенту, который последние два дня преобладает в неполживых бложиках, решение Путина о назначении Мишустина повергло в шок и вызвало панику практически у всех, кто влажно мечтает о "прекрасной России будущего". И "статья" Навального - лишнее тому подтверждение", - написала Витязева на своём tg-канале.

Она добавляет, что, разумеется, назначение Мишустина на пост премьера было обусловлено совершенно иными мотивами. Однако это нисколько не умаляет произведенный этим назначением эффект.