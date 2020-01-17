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"Браво, Владимир Владимирович!": Навальный в отчаянии из-за назначения Мишустина премьером, считает Витязева

17 января 2020, 23:09  •  140 • Политика
Навальный в отчаянии из-за назначения Мишустина премьером, потому что все потенциальные союзники "оппозиционера" если не хвалят, то хотя бы не ругают нового главу правительства, что доказывает последняя статья "борца с режимом", считает Витязева. "Браво, Владимир Владимирович!" - комментирует она.
Назначение Михаила Мишустина премьер-министром России повергло в шок и отчаяние "оппозиционера" Алексея Навального и его соратников. Доказательством этого служит последняя статья "борца с режимом", пишет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Речь идёт о довольно объёмном опусе Навального, опубликованном на его сайте. Однако вся суть послания, как указывает Витязева, содержится в последних трёх абзацах. В них "оппозиционер" призывает ненавидеть "путинский режим", гадить стране при каждом удобном случае и ни при каких обстоятельствах не хвалить представителей власти.
"Не сотрудничать с ними ни в какой мере. Участвовать во всех бизнес-процессах, направленных против этой власти", - пишет Навальный.
По мнению Витязевой, столь истерическая реакция самозваного лидера "несистемной оппозиции" связана с назначением на пост премьер-министра России Михаила Мишустина. А точнее, с тем, что все, кого Навальный хоть как-то мог записать в свои ситуативные союзники, если не хвалят, то хотя бы не ругают нового главу правительства.
"Судя по контенту, который последние два дня преобладает в неполживых бложиках, решение Путина о назначении Мишустина повергло в шок и вызвало панику практически у всех, кто влажно мечтает о "прекрасной России будущего". И "статья" Навального - лишнее тому подтверждение", - написала Витязева на своём tg-канале.
Она добавляет, что, разумеется, назначение Мишустина на пост премьера было обусловлено совершенно иными мотивами. Однако это нисколько не умаляет произведенный этим назначением эффект.
"Браво, Владимир Владимирович!" - пишет Витязева.

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