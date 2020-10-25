"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле сказал президент о Карабахе

В турецких СМИ по-своему интерпретировали слова президента России Владимира Путина о ситуации в Нагорном Карабахе. Глава государства детально обсудил этот вопрос в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Путин заявил, что по ситуации в Нагорном Карабахе позиции России и Турции не совпадают. При этом он указал на важность нахождения компромисса в этом непростом вопросе.

Говоря об историческом статусе непризнанной республики, президент отметил, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно.

Впрочем, в турецком издании Haber7 по-своему изложили слова российского лидера. В трактовке турок, эта фраза звучала следующим образом: "Армянская оккупация не может продолжаться вечно".

Стоит отметить, что в других цитатах президента РФ СМИ всё же привело правильный перевод. В частности, в публикации говорится, что Россия считает Армению и Азербайджан равными партнёрами.

Турецкие интернет-пользователи неоднозначно восприняли заявление Путина. Кто-то восхитился заявлением российского лидера, кто-то, напротив, воспринял в штыки.

"Россия очень коварная и лицемерная. Она и оружие Армении даёт, и говорит о мире, прекращении огня. Ни слова о том, что армяне нападают на гражданское население", - желчно отозвался комментатор под ником Турция.

Хасан Честный добавил жару: Россия хочет отрезать нас от тюркских республик, поэтому поддерживает армян.

А вот Ирфан считает, что президент РФ дал грамотный расклад непростой геополитической задаче. "Браво, ты мужик", - написал он похвалу.

Комментатор под ником Привет привёл свои доводы по карабахскому конфликту.

По его словам, русские "хотят присмирить прозападно настроенного Пашиняна, не хотят повторять ошибку, совершённую на Украине, в Грузии, и действуют через третьи страны".