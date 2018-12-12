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"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
12 декабря 2018, 02:54 • 47 • В мире
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задал своим подписчикам в Twitter вопрос о том, жаль ли им Украину. Многие подписчики объяснили, что, несмотря на новости о тяготах и лишениях в жизни украинских граждан, им их не жалко.
Цена европейского газа для Украины достигла рекордной суммы. К примеру, в ноябре средняя стоимость поставляемого по реверсу из ЕС природного газа составила для Незалежной рекордные 339 долларов США за тысячу кубометров. На фоне новостей об этом, а также о все растущих тарифах на Украине возникает логичный вопрос: жалко ли гражданам РФ Украину.
Именно это и попытался выяснить главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. На странице в Twitter он задал своим подписчикам вопрос, жаль ли им Украину.
Ответы многих граждан были весьма злыми и агрессивными. Впрочем, некоторые обстоятельно объяснили, почему придерживаются непримиримой позиции и не жалеют нынешнюю Украину.
"Предателей собственных предков, которые им жизнь даровали, победив фашизм, нельзя считать братьями!!! Да и за этот период с 2014 года там воспитали поколение, которое вонзит нож тебе в спину и не поморщится!!! Дальше - хуже !!!" - пишет пользователь под ником We are Electra.
"Наш братский народ - в ДНР и ЛНР! Так как именно там защищали свои храмы, памятники, землю", - объяснил свою позицию в Twitter пользователь Денис.
"Нет, не жаль, братский народ так не ведет себя", - говорится в сообщении блогера Низами Казиева.
"Народ да, но не правителей", - подчеркивает Алексей Ложкин.
А пользователь под ником Zaka отмечает, что Украину очень жалко.
"Это славянская катастрофа XXI века! Такое быстро не забудется", - отмечает он.
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