Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине заявили о выходе из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ
Новая отсрочка: Слушание о признании вины Бутиной перенесено на день
«Одна из лучших универсальных машин в мире»: какими преимуществами обладает мног...
«Педагогический аспект»: к чему может привести отказ ЕС пересматривать условия б...
Главная / В мире

"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину

12 декабря 2018, 02:54  •  47 • В мире
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко задал своим подписчикам в Twitter вопрос о том, жаль ли им Украину. Многие подписчики объяснили, что, несмотря на новости о тяготах и лишениях в жизни украинских граждан, им их не жалко.
Цена европейского газа для Украины достигла рекордной суммы. К примеру, в ноябре средняя стоимость поставляемого по реверсу из ЕС природного газа составила для Незалежной рекордные 339 долларов США за тысячу кубометров. На фоне новостей об этом, а также о все растущих тарифах на Украине возникает логичный вопрос: жалко ли гражданам РФ Украину.
Именно это и попытался выяснить главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. На странице в Twitter он задал своим подписчикам вопрос, жаль ли им Украину.
Ответы многих граждан были весьма злыми и агрессивными. Впрочем, некоторые обстоятельно объяснили, почему придерживаются непримиримой позиции и не жалеют нынешнюю Украину.
"Предателей собственных предков, которые им жизнь даровали, победив фашизм, нельзя считать братьями!!! Да и за этот период с 2014 года там воспитали поколение, которое вонзит нож тебе в спину и не поморщится!!! Дальше - хуже !!!" - пишет пользователь под ником We are Electra.
"Наш братский народ - в ДНР и ЛНР! Так как именно там защищали свои храмы, памятники, землю", - объяснил свою позицию в Twitter пользователь Денис.
"Нет, не жаль, братский народ так не ведет себя", - говорится в сообщении блогера Низами Казиева.
"Народ да, но не правителей", - подчеркивает Алексей Ложкин.
А пользователь под ником Zaka отмечает, что Украину очень жалко.
"Это славянская катастрофа XXI века! Такое быстро не забудется", - отмечает он.
Вам Украину жаль? Ведь братский народ
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 11 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

47
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 04:09
Украинцев запугивают методичками о планах "вторжения" России
11 декабря 2018, 13:54
Кнут и пряник: Что Макрон пообещал взбунтовавшейся Франции
11 декабря 2018, 23:39
"Преступником себя не считает": Командир арестованных украинских моряков счел себя военнопленным

11 декабря 2018, 23:39
Трамп держит руководителя Huawei в канадском плену
12 декабря 2018, 02:54
"И этого мало": Украина почти на 16% нарастит оборонный бюджет
11 декабря 2018, 17:09
Британского депутата выгнали с заседания за попытку вынести королевский церемониальный жезл
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 01:09
Захар Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе приязнь к Росс...
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 02:39
«Одна из лучших универсальных машин в мире»: какими преимуществами обладает многофунк...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
09 декабря 2018, 09:54
Боевые машины Евросоюза против французского майдана: Глобалистам раскрыли глаза на ″проект для мира″
08 декабря 2018, 14:09
Эксперт прокомментировал фото Порошенко с солдатом с символикой СС
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.