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"Братские могилы": ВСУ снабжают Запад постановками и фейками

16 марта 2022, 13:10  •  120 • Политика
Украинские военные снимают фото- и видеопостановки, которые потом распространяются в западных СМИ. Таким образом ВСУ пытаются дискредитировать спецоперацию России.
В Народной милиции ДНР рассказали, что украинские военные сняли постановочную "братскую могилу", в которой захоронено якобы более тысячи "погибших", сообщает телеграм-канал Zvezdanews.
Сфальсифицированные материалы распространены среди западных СМИ. С помощью таких фейков Киев пытается дискредитировать действия России.
ВСУ провели постановочные фото-, видеофиксацию "братской могилы" общей численностью до 1300 погибших,
- сказали в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проводит расследование по факту удара ракетой ТРК "Точка-У" по Макеевке и обстрела беженцев, пытавшихся выбраться из Мариуполя.

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