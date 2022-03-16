"Братские могилы": ВСУ снабжают Запад постановками и фейками

Украинские военные снимают фото- и видеопостановки, которые потом распространяются в западных СМИ. Таким образом ВСУ пытаются дискредитировать спецоперацию России.

В Народной милиции ДНР рассказали, что украинские военные сняли постановочную "братскую могилу", в которой захоронено якобы более тысячи "погибших", сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

Сфальсифицированные материалы распространены среди западных СМИ. С помощью таких фейков Киев пытается дискредитировать действия России.

ВСУ провели постановочные фото-, видеофиксацию "братской могилы" общей численностью до 1300 погибших,

- сказали в Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проводит расследование по факту удара ракетой ТРК "Точка-У" по Макеевке и обстрела беженцев, пытавшихся выбраться из Мариуполя.