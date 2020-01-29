"Братание" Сталина с Гитлером: Как президенты Украины "переписывают историю"

Накануне первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" о якобы имевшей место встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове перед началом Второй мировой войны.

Таким образом политик попытался объяснить недавнее скандальное заявление действующего главы Украины Владимира Зеленского. Тот, напомним, во время своей речи в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокосте.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов, - рассказывал Зеленский. - Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

Российские эксперты тут же обвинили Зеленского в "переписывании истории", а депутат Госдумы Наталья Поклонская даже застыдила украинского президента, напомнив ему про деда-героя.

Попытка оправдать как-то слова Зеленского у Кравчука получилась не менее провокационной, чем у действующего президента Украины. И столь же скандальной.

"Гитлер и Сталин встретились во Львове, - заявил экс-президент Незалежной. - Это же документ, это не является секретом".

По словам политика, Сталин и Гитлер "пытались договориться", и "вместо того чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки".

Высказывание Кравчука о подобном "братании" Сталина и Гитлера вызвало смех в студии и множество вопросов, так как те никогда не встречались лично. Однако Кравчук просто проигнорировал всё это.

Где факты?

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя инцидент, отмечает, что на Украине мифология настолько дикая, что даже такой серьёзный, казалось бы, человек, как Кравчук, купился на эти бредни.

"Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочинённые архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (ЧТО?!), а бравые солдаты УПА (Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.) первыми открыли ворота Освенцима. Вот он, альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим "документам" будут верстаться новые учебники истории. Печально всё это", - констатировала журналистка на своём Telegram-канале.

Политолог и публицист Армен Гаспарян прокомментировал у себя в авторском Telegram-канале слова Кравчука, заметив, что впервые о подобном прочитал ещё 32 года назад "в одной из советских газет".

"Целая жизнь прошла. За это время успел прочитать, вероятно, более 3 тысяч книг историков из СССР (России), Германии, Великобритании, Франции, США... о Второй мировой, включая разнообразные сборники документов, - обратил внимание эксперт. - Почему-то нигде не увидел ни одного хотя бы косвенного подтверждения этого удивительного факта".

А после не удержался и сорвался на нецензурную лексику, рассказывая о том, как подобный "вздор" распространяется.

"Параллельно наблюдая усилия разнообразных … (нецензурно) по дальнейшему распространению вздора, - заметил Гаспарян. - Всё гармонично в этом мире."

Реакция Москвы

В Кремле высказывание Зеленского, напомним, посчитали оскорбительным для десятков миллионов граждан России и стран СНГ - тех, "чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал довольно жёсткую оценку словам Зеленского, подчеркнув, что Москва категорически не согласна с заявлением лидера Незалежной.

"В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, - отметил в то же время Песков, - точкой зрения польского руководства".

Представитель Кремля высказал предположение и о том, что точка зрения Зеленского "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами".

Исходя из вышесказанного, Песков пояснил, что Россия подобных слов не приемлет и считает "ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов".

Кроме того, в Кремле полагают, что такие заявления, что сделал Зеленский о якобы развязанной Советским Союзом войне, показывают, что отношения между Москвой и Киевом, несмотря на "робкую позитивную динамику", всё ещё "далеки от устойчивого тренда на нормализацию".