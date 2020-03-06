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"Брат, подбрось": Российско-турецкий патруль в Идлибе сняли на видео

06 марта 2020, 22:35  •  132 • В мире
В Серакибе один из участков трассы М-5 не удалось отбить у бандформирований, однако российские и турецкие военные проводят здесь патрулирование. Иногда местные жители передвигаются по трассе под прикрытием этого патруля. "Брат, подбрось до ближайшего НП", - прокомментировал журналист Коц видеоролик, размещённый в Сети.
В ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана стороны договорились о прекращении огня в Большом Идлибе и об обеспечении безопасности на трассах М-4 и М-5. Однако один из участков трассы, проходящей в Серакиб, отбить у боевиков так и не удалось. Тем не менее российско-турецкий военный патруль проводил патрулирование и здесь.
Судя по видео, опубликованному в Сети, местные автомобилисты нередко пытаются передвигаться по опасному участку трассы между машинами патруля – так, конечно, безопаснее, ведь боевики едва ли рискнут открыто нападать на военные бронированные машины.
Напомним, когда в Москве начиналась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, протурецкие боевики в Сирии устроили новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.
По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы М-5, где находится его позиция.

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