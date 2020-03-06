"Брат, подбрось": Российско-турецкий патруль в Идлибе сняли на видео

В ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана стороны договорились о прекращении огня в Большом Идлибе и об обеспечении безопасности на трассах М-4 и М-5. Однако один из участков трассы, проходящей в Серакиб, отбить у боевиков так и не удалось. Тем не менее российско-турецкий военный патруль проводил патрулирование и здесь.

Судя по видео, опубликованному в Сети, местные автомобилисты нередко пытаются передвигаться по опасному участку трассы между машинами патруля – так, конечно, безопаснее, ведь боевики едва ли рискнут открыто нападать на военные бронированные машины.

Напомним, когда в Москве начиналась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, протурецкие боевики в Сирии устроили новую атаку на город Серакиб в провинции Идлиб. Об этом из САР сообщает военный репортёр Евгений Поддубный.

По его словам, террористы открыли миномётный огонь аккурат к началу встречи российского и турецкого лидеров. Обстрел ведётся из орудий калибра примерно 120 миллиметров. Журналист уточнил в видеообращении, что мины взрываются в районе трассы М-5, где находится его позиция.