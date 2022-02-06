Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Армия Украины начала голодать
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы С...
Главная / В мире

"Брак - это союз между мужчиной и женщиной": За эту фразу христианку хотят посадить на два года

06 февраля 2022, 15:55  •  61 • В мире
Жительница Финляндии, политик Пяйви Рясянен может оказаться в тюрьме после публичных высказываний о традиционном браке и за осуждение нетрадиционных отношений.
В Финляндии продолжается суд над бывшим министром внутренних дел страны, христианкой Пяйви Рясянен. Она и епископ Юхана Похьола обвиняются в "речи ненависти".
Рясянен в Сети выразила традиционный христианский взгляд на брак и сексуальность. Она отмечала, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. Кроме того, женщина цитировала Библию и называла гомосексуальные акты греховными.
В результате в отношении Рясянен, являющейся матерью пяти детей и бабушкой шести внуков, выдвинули уголовное обвинение. По делу о "речи ненависти" ей грозит два года в тюрьме или штраф.
Гособвинение по данному делу считает, что высказывания о традиционных ценностях человека "могли вызвать нетерпимость, презрение и ненависть к гомосексуалистам".
В свою очередь обвинение против епископа касается его решения опубликовать брошюру Рясянен "Мужчину и женщину он сотворил".
24 января, когда начались слушания по делу, подсудимых у здания суда встречали сторонники с транспарантами, пишет CNA.
Сами фигуранты отвергают обвинения.
Как отметила Рясянен в комментарии журналистам, худшим последствием для неё будет не штраф или тюремный срок, а цензура.
"Я буду продолжать отстаивать то, во что я верю и что я написала. И я буду говорить и писать об этих вещах, потому что это вопрос убеждения, а не только мнения. Я верю, что мы по-прежнему живём в условиях демократии и у нас есть Конституция и международные соглашения, гарантирующие нашу свободу слова и религии", - подчеркнула она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


61
Источник
Похожие новости
05 февраля 2022, 01:25
"Не останавливают нас": Русские в Казахстане продают недвижимость и готовятся бежать
05 февраля 2022, 11:20
RMF FM: Венгрия раскалывает не только ЕС, но и НАТО
05 февраля 2022, 08:20
Призвали к открытости: почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
06 февраля 2022, 10:05
Сенсационное обращение Елизаветы II: Камилла Паркер-Боулз станет королевой?
05 февраля 2022, 20:40
Тони Блэр, «гуманитарные интервенции» в Югославии и Ираке и день сегодняшний
05 февраля 2022, 01:55
«Ретранслятор инициатив США»: почему глава ЕК пригрозила РФ санкциями против «Северного потока — 2»
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "н...
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским...
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленског...
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Su...
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
04 февраля 2022, 10:15
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
04 февраля 2022, 10:15
США перешли к активным действиям. В Донбассе готовят провокацию
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.