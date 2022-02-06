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"Брак - это союз между мужчиной и женщиной": За эту фразу христианку хотят посадить на два года
06 февраля 2022, 15:55 • 61 • В мире
Жительница Финляндии, политик Пяйви Рясянен может оказаться в тюрьме после публичных высказываний о традиционном браке и за осуждение нетрадиционных отношений.
В Финляндии продолжается суд над бывшим министром внутренних дел страны, христианкой Пяйви Рясянен. Она и епископ Юхана Похьола обвиняются в "речи ненависти".
Рясянен в Сети выразила традиционный христианский взгляд на брак и сексуальность. Она отмечала, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. Кроме того, женщина цитировала Библию и называла гомосексуальные акты греховными.
В результате в отношении Рясянен, являющейся матерью пяти детей и бабушкой шести внуков, выдвинули уголовное обвинение. По делу о "речи ненависти" ей грозит два года в тюрьме или штраф.
Гособвинение по данному делу считает, что высказывания о традиционных ценностях человека "могли вызвать нетерпимость, презрение и ненависть к гомосексуалистам".
В свою очередь обвинение против епископа касается его решения опубликовать брошюру Рясянен "Мужчину и женщину он сотворил".
24 января, когда начались слушания по делу, подсудимых у здания суда встречали сторонники с транспарантами, пишет CNA.
Сами фигуранты отвергают обвинения.
Как отметила Рясянен в комментарии журналистам, худшим последствием для неё будет не штраф или тюремный срок, а цензура.
"Я буду продолжать отстаивать то, во что я верю и что я написала. И я буду говорить и писать об этих вещах, потому что это вопрос убеждения, а не только мнения. Я верю, что мы по-прежнему живём в условиях демократии и у нас есть Конституция и международные соглашения, гарантирующие нашу свободу слова и религии", - подчеркнула она.
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