"Боже, какая некомпетентность!": Воззвавшему к России Помпео указали на позицию побеждённого

В частности, Помпео обратился к России от лица официального Вашингтона с осуждением касательно задержания Навального и требованием отпустить блогера на свободу.

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального", - отметил он.

К словам Помпео присоединился и глава МИД Канады Марк Гарно, вторя фразу о необходимости "немедленно отпустить" Навального.

В то же время политолог Дмитрий Дробницкий напомнил Помпео о том, что в свете событий в США заявление Помпео, как и он сам, выглядит жалко.

"Напомню Вам, что Вы, Ваш непосредственный шеф и ваша с ним партия только что на глазах у всего мира подверглись одной из самых беспрецедентных атак, нарушающих принцип представления "равных условий всем политическим партиям", - написал он в своём Telegram-канале, отметив, что в в результате этой атаки вся их команда "вместе оказалась в позиции побеждённых, побеждённых грязно и неправедно".

"И вот теперь Вы, повинуясь давлению бюрократов того самого ведомства, которое Вы были призваны реформировать, но не справились, говорите дежурные слова о том, что где-то ещё в мире должны обеспечить "равный доступ"?? Это же непрофессионально, выглядит смешно и совершенно не соответствует всему тому, чего американцы и люди всей планеты ждали от администрации Вашего шефа", - подчеркнул он.

При этом Дробницкий поинтересовался, так же ли Помпео возвысил голос в защиту американцев, "которым сейчас шьют дела в связи с так называемым штурмом Капитолия".

"Вы помогли тем людям, которые, исполненные чувств патриотизма и справедливости, пришли поддержать Вас в Вашингтон?" - спросил он.

Подводя итог, политолог также напомнил Помпео о том, что Навальный является клиентом политических противников команды Трампа.

"Боже, какая некомпетентность! Какая трусость и низость..." - резюмировал он.