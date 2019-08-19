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"Боюсь потерять": Кадыров напомнил о трёх качествах уважающего себя русского человека
19 августа 2019, 14:09 • 61 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью YouTube-каналу On TV напомнил о трёх качествах уважающего себя русского человека. "Я боюсь потерять", - признался он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал полуторачасовое интервью YouTube-каналу On TV, в котором рассказал о своих врагах, вспомнил, как его отец отказывался подписывать соглашение о присоединении Чечни к России, а также напомнил о трёх качествах, обязательных для уважающего себя русского человека.
"Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь", - заверил он.
Кадыров пояснил, что если бы он кого-то или чего-то боялся, то не стал бы продолжать дело своего отца и не ввязался бы в войну против международного терроризма.
Глава Чечни также отметил, что его слова зачастую искажают "предатели, шайтаны и кнопочные герои".
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