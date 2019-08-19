"Боюсь потерять": Кадыров напомнил о трёх качествах уважающего себя русского человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал полуторачасовое интервью YouTube-каналу On TV, в котором рассказал о своих врагах, вспомнил, как его отец отказывался подписывать соглашение о присоединении Чечни к России, а также напомнил о трёх качествах, обязательных для уважающего себя русского человека.

"Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь", - заверил он.

Кадыров пояснил, что если бы он кого-то или чего-то боялся, то не стал бы продолжать дело своего отца и не ввязался бы в войну против международного терроризма.

Глава Чечни также отметил, что его слова зачастую искажают "предатели, шайтаны и кнопочные герои".